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    Кино

    Умер голос западного кино эпохи видеокассет — переводчик Леонид Володарский

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    Российский переводчик, писатель, радиоведущий, чей голос у многих россиян ассоциируется с эпохой видеосалонов и кассет с пиратскими переводами популярных зарубежных фильмов, — Леонид Володарский умер 8 августа в возрасте 73 лет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», ведущим которой он был.

    Со ссылкой на супругу переводчика, говорится, что он умер «после продолжительной болезни». Прощание пройдёт 11 августа в Зале для прощания московской ЦКБ № 1 Управделами президента.

    Выпускник Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза, Володарский переводил не только фильмы, но и художественную литературу на английском языке. Работал в Институте Африки АН СССР, затем — в Институте международного рабочего движения АН СССР. Писал сценарии для телефильмов. Переводом, в том числе синхронным, фильмов занялся в конце 1970-х. Специфическая, отстраненная манера чтения текста, без актерской игры и интонирования, сделала его неотъемлемой частью народного фольклора постсоветской поры. По некоторым подсчетам, приведенным «Российской газетой», Володларский перевел и озвучил около 5 тысяч картин.

    «Меня в первую очередь узнают по голосу, постоянно спрашивают про прищепку на носу, — рассказывал сам Володарский. — Мне это не нравится. Я не оперный певец, и голос не имеет никакого отношения к моей индивидуальности. Говорят, что он стал частью истории? Ну и хорошо. А я живу сегодня».

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    ПереводКиноВидеокассеты
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