Умер голос западного кино эпохи видеокассет — переводчик Леонид Володарский

Российский переводчик, писатель, радиоведущий, чей голос у многих россиян ассоциируется с эпохой видеосалонов и кассет с пиратскими переводами популярных зарубежных фильмов, — Леонид Володарский умер 8 августа в возрасте 73 лет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», ведущим которой он был.



Со ссылкой на супругу переводчика, говорится, что он умер «после продолжительной болезни». Прощание пройдёт 11 августа в Зале для прощания московской ЦКБ № 1 Управделами президента.



Выпускник Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза, Володарский переводил не только фильмы, но и художественную литературу на английском языке. Работал в Институте Африки АН СССР, затем — в Институте международного рабочего движения АН СССР. Писал сценарии для телефильмов. Переводом, в том числе синхронным, фильмов занялся в конце 1970-х. Специфическая, отстраненная манера чтения текста, без актерской игры и интонирования, сделала его неотъемлемой частью народного фольклора постсоветской поры. По некоторым подсчетам, приведенным «Российской газетой», Володларский перевел и озвучил около 5 тысяч картин.

