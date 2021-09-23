Умер бывший переводчик СС Оберлендер, выдачи которого требовала Россия

Гельмут Оберлендер фигурировал в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. В годы Великой Отечественной войны он был членом зондеркоманды СС-10А («Айнзатцкоманда 10а»), которая участвовала в массовых убийствах мирных жителей, в том числе детей, во время нацистской оккупации Украины и Краснодарского края.

В Канаде на 98-м году жизни умер бывший переводчик гитлеровской зондеркоманды СС-10А Гельмут Оберлендер. Об этом 23 сентября сообщает телеканал CBC со ссылкой на его адвоката.

После войны Оберлендер сначала жил в ФРГ, а затем эмигрировал в Канаду. В 2017 году он был лишен канадского гражданства из-за того, что скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. Сам фигурант утверждал, что к «эскадрону смерти» его заставили присоединиться «под страхом казни».



В начале 2020 года канадские власти были готовы передать Оберлендера Российской Федерации. Решение о его депортации постоянно откладывалось.



«Фонтанка» писала, что в 2019 году СК России возбудил уголовное дело по факту убийства воспитанников детского дома в Ейске во время войны. По версии следствия, в 1942 году зондеркоманда СС со специальными мобильными газовыми камерами была отправлена в нынешний Краснодарский край. Группу возглавлял доктор Курт Кристман, а переводчиком у нацистов служил Гельмут Оберлендер. В октябре они убили 214 детей, тела которых нашли в 1943-м в Широчанском хуторе.

