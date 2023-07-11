В Петербурге веревочный парк отказался платить 70 тысяч за сломанную ногу туристки. Теперь он должен кратно больше

Перелом и болезненную память увезла из Петербурга жительница Верхней Пышмы. Платить за испорченный отдых и собственную несговорчивость будет верёвочный парк, не уследивший за посетительницей.



Как сообщили в Свердловском областном суде 11 июля, поводом для иска к петербургскому ООО «Энергия высоты» стала травма, полученная Ксенией в июне прошлого года. Один из дней своего путешествия в город на Неве она посвятила развлечениям в верёвочном парке на Софийской, на этом приятные впечатления закончились.

