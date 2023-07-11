В Петербурге веревочный парк отказался платить 70 тысяч за сломанную ногу туристки. Теперь он должен кратно больше

Перелом и болезненную память увезла из Петербурга жительница Верхней Пышмы. Платить за испорченный отдых и собственную несговорчивость будет верёвочный парк, не уследивший за посетительницей.
Как сообщили в Свердловском областном суде 11 июля, поводом для иска к петербургскому ООО «Энергия высоты» стала травма, полученная Ксенией в июне прошлого года. Один из дней своего путешествия в город на Неве она посвятила развлечениям в верёвочном парке на Софийской, на этом приятные впечатления закончились.
При прохождении последнего этапа трассы на маршруте «Троллейный» с Ксенией случилось ЧП — она ударилась левой ногой о промежуточную платформу, на которую должна была приземлиться. Спускаться и ковылять к финишу, а потом и к выходу пришлось самостоятельно — сотрудников центра, как подчёркнуто в иске, не было.
Медкабинета в парке, предлагающем экстремальный отдых, тоже не нашлось. С ресепшена вызвали скорую, в травмпункте диагностировали перелом трёх костей стопы.
Ксения связала травму с несовершенством конструкции «Троллея», в которой не предусмотрено управляемых клиентом доводчиков и тормозных устройств, и направила ООО претензию. В возмещении 24 тысяч на лечение и 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда ей отказали.
Верхнепышминский городской суд претензии девушки, финансовая часть которых выросла до 790 тысяч рублей, не удовлетворил. На её сторону встала вышестоящая инстанция.
Судебная коллегия Свердловского областного суда установила, что инструктировать посетительницу должны были подробнее. При этом в парке постоянно должен был находиться как минимум один инструктор-спасатель, чтобы следить за прохождением трасс клиентами и оказывать им помощь. Всё это прописано в руководстве по эксплуатации верёвочного парка.
Требования девушки удовлетворили частично. С «Энергии высоты» взыскали 190 тысяч рублей. В эту сумму включены в том числе почти две тысячи за входной билет, неустойка, штраф в 64 тысячи, утраченный истицей доход и 100 тысяч за моральный вред.