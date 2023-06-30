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    Гендиректора концерна «Автоматика» Андрея Моторко задержали по делу о мошенничестве

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    7 комментариев

    Генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко был задержан московскими следователями по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили 30 июня в пресс-службе Пресненского суда Москвы, следствие настаивает на мере пресечения в виде ареста. Заседание назначено на ближайшее время, пишет ТАСС.

    По данным агентства, по делу проходит также Александр Нестеров — начальник НИО-3 концерна «Автоматика». Их обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Следствие ходатайствует о мере пресечении в виде заключения под стражу до 27 августа.

    Как пишет ТАСС, «Автоматика» осенью 2021 года закупила разработку «Охотник», позволяющую раскрывать владельцев анонимных telegram-каналов. Отмечается, что система позволяет находить имена, прозвища, контакты и другие данные благодаря поиску и анализу мессенджеров, даркнета и блокчейнов.

    Ранее «Коммерсант» писал, что Минпромторг направил в Следком материалы о фактах возможного мошенничества со стороны «Автоматики», которая входят в госкорпорацию «Ростех». В материалах было сказано, что концерн фактически выдал за свою разработку купленное в Китае оборудование.

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    Комментарии 7

    Гость30 Июн 2023 в 18:10
    А бабки где?
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