Гендиректора концерна «Автоматика» Андрея Моторко задержали по делу о мошенничестве

Генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко был задержан московскими следователями по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили 30 июня в пресс-службе Пресненского суда Москвы, следствие настаивает на мере пресечения в виде ареста. Заседание назначено на ближайшее время, пишет ТАСС.



По данным агентства, по делу проходит также Александр Нестеров — начальник НИО-3 концерна «Автоматика». Их обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Следствие ходатайствует о мере пресечении в виде заключения под стражу до 27 августа.

