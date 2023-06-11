Движение на железной дороге после схода товарняка с путей в Белгородской области восстановлено

Поезда и электрички возобновили движение в Белгородской области после схода грузового состава. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
В сообщении отмечается, что восстановительные работы на путях продолжаются, но они больше не влияют на движение поездов.
«Движение поездов на перегоне Хлевище — Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда, в 20:00 восстановлено в полном объеме. В настоящее время все поезда следуют согласно расписанию», — сказано в сообщении.
Товарняк сошел с рельс накануне, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об этом поздним вечером 10 июня. Состав был пустой, никто не пострадал.