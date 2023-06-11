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    Движение на железной дороге после схода товарняка с путей в Белгородской области восстановлено

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    Поезда и электрички возобновили движение в Белгородской области после схода грузового состава. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

    В сообщении отмечается, что восстановительные работы на путях продолжаются, но они больше не влияют на движение поездов.

    «Движение поездов на перегоне Хлевище — Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда, в 20:00 восстановлено в полном объеме. В настоящее время все поезда следуют согласно расписанию», — сказано в сообщении.

    Товарняк сошел с рельс накануне, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об этом поздним вечером 10 июня. Состав был пустой, никто не пострадал.

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    Комментарии 9

    Гость11 Июн 2023 в 22:59
    А в чем причина?
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