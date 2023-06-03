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    Огонь уничтожил вековой финский Дом работников железной дороги в Кузнечном

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    11 комментариев
    Фото: 47news
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    Только фундамент остался от столетнего Дома работников железной дороги, спасенного некогда от сноса. Историческое финское здание сгорело в поселке Кузнечное, что в Приозерском районе Ленобласти, сообщает вечером 3 июня 47news.

    Огонь в здании, построенном в 1916 году, разгорелся примерно в 16:00. Пламя вспыхнуло в кабинете на втором этаже, рассказала изданию хозяйка дома и автор краеведческого проекта «Хутор Milka» Мария Куск.

    Фото: 47 news
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    Именно Мария, проводя экскурсию для туристов, обратила внимание на дым.

    «Сегодня весь день напряжение на линии электропередачи скакало от 300 до 0, предполагаем, что случилось короткое замыкание, когда поставили телефон на зарядку. Дом сгорел полностью до фундамента, внутри пропали и книги, и бумаги, и документы…», — рассказала другая участница проекта.

    В общей сложности огонь охватил 140 квадратных метров, а на тушение ушло около часа.

    Дом работников железной дороги был построен на станции Карлахти финляндской железной дороги. Спустя 100 лет после возведения, в 2016 году здание планировали было снести, но его спасли благодаря Марии Куск. Исторический дом разобрали и буквально по кусочкам перенести на территорию уже существующего «Хутора Milka». В коллекции музея было около 6 тысяч экспонатов.

    Фото: 47news
    Фото: 47 news

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    Комментарии 11

    Гость04 Июн 2023 в 00:23
    Это не происшествие - это преступление
    +0−0
    AlexZzz04 Июн 2023 в 00:02
    Хм.... ну если напряжение до 300 подскакивало, то не всякий электроприбор это может вынести.
    Тут уже вопросы к поставщику электроэнергии должны быть.
    +2−0
    Гость03 Июн 2023 в 23:46
    Обогреватель вангую я при нынешней жаре на улице.
    +0−0
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