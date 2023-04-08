Рубль — всё и ничего! Что значат скачки валюты для простых людей

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В последние дни в прессе только и разговоров, что о возрастающих курсах валют. Днем 7 апреля евро превысил 91 рубль, доллар — 83. К вечеру у самого популярного пункта обмена валюты в Петербурге выстроилась очередь. Вот только все забыли, что это абсолютно нормальный курс для той самой, ушедшей в историю дофевральской российской экономики. И чем выше он будет дальше, тем лучше. Объясняем, почему.



Несмотря на бодрый старт, доллар закончил торговый день на Московской бирже 7 апреля на отметке 81,1 рубля, уйдя в минус на -0,3%. Примерно такой же результат у евро: 88,9 рубля и минус 0,27%. Только юань прибавил 0,1% и вырос до 11,8 рубля. Новые движения мы сможем увидеть в понедельник, а пока проанализируем старые.



Тот уровень, на котором сейчас находится доллар, примерно соответствует ковидному марту и началу апреля, началу ноября 2021 года, апрелю 2021-го и концу января 2022-го. Евро так вообще с июля 2020 года по октябрь 2021-го был выше сегодняшних отметок.



Россияне остро реагируют на рост стоимости доллара и евро, потому что опасаются роста цен на товары, понимая, что значительная их часть, несмотря на санкции, все еще остается импортной, идет через Китай и другие «дружественные» страны, что усложняет логистику и, как следствие, увеличивает итоговую стоимость. Это совершенно справедливое опасение, но, как уверяют эксперты, прямо сейчас ничего не случится. Резкого взлета цен на импортные товары ждать не стоит.

Сами импортеры говорят, что занимают выжидательную позицию, хотя и не упускают возможности подогреть спрос. «Курс юаня взлетел, а цены привязаны к нему. Пока я не поднимаю цены и наблюдаю. Цены могут увеличиться. Поэтому, девчонки, не откладывайте. Смотрю, в России сейчас много товаров из Китая, коснется не только реплик», — пишет, к примеру, в своем телеграм-канале баер товаров из Китая.



Рост курсов валют обязательно отразится на стоимости товаров, но произойдёт это постепенно. Российский экономист и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой считает, что это произойдет в течение 2–3 месяцев.

«То, что мы сейчас видим, называется девальвацией рубля, — объясняет он. — Рубль за последние несколько недель был девальвирован процентов на 10. Соответственно, все импортные товары как минимум должны подорожать процентов на 10. Другой вопрос, что продавцы вряд ли будут агрессивно поднимать цены, потому что платежеспособный спрос слабый и, условно говоря, если в каких-то ситуациях, когда есть хороший платежеспособный спрос, продавцы стараются поднять цену сразу, в данному случае, я думаю, продавцы не будут торопиться».



«На нашей потребительской корзине снижение курса рубля будет сказываться, потому что она на 40% состоит из импорта. На продовольствии, кстати, не так ощутимо. Там у нас почти полностью идет импортозамещение, поэтому с голоду не помрем. А в остальном нам надо приготовиться к тому, что цены будут расти», — говорит доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев.

Что касается отечественных производителей, они тоже зависят от поставок иностранного оборудования, комплектующих, сырья. Их удорожание из-за роста курса валют также отразится на конечной стоимости продукции. В меньшей степени, но изменения мы можем почувствовать быстрее. Потому что, если импортеры могут позволить себе взять паузу, пока реализуют запасы, купленные по меньшему курсу, производитель, у которого сломалось какое-то импортное оборудование, не может ждать и будет вынужден покупать его или услуги мастера по текущей цене.



Насколько все подорожает, будет зависеть от диапазона девальвации рубля. Какой она будет — определит своеобразная система сдержек и противовесов. С одной стороны, есть Минфин, для которого чем больше будет стоить доллар, тем больше будет экспортной выручки от продажи энергоресурсов. Он контролирует выход иностранных инвесторов из «недружественных стран» из российских активов и управляет этим процессом. С другой стороны, есть обычные граждане, для которых укрепление доллара становится триггером, способствует росту инфляционных ожиданий и подталкивает к иррациональным действиям. С третьей стороны, есть Центральный банк, главная задача которого — обеспечить предсказуемый курс обмена рубля на товары и услуги, то есть держать инфляцию на низком уровне.



«У Центрального банка достаточно инструментов для того, чтобы стабилизировать курс, тем более что рубль теперь не полностью конвертируемая валюта, поэтому там можно применить массу регуляторных действий. Именно поэтому, я думаю, сегодня во второй половине дня курс и развернулся», — поделился мнением с «Фонтанкой» Владимир Косой.

«С учетом наших общих расходов и проведения военной операции, бездефицитный бюджет мы можем сверстать только при курсе в пределах 115 рублей», — отмечает Петр Арефьев. Однако, по его мнению, в ближайший год мы не увидим доллар ни по 100, ни уж тем более по 115 рублей. «Бюджет пока можно верстать с дефицитом, но вот в районе 5–6 рублей валюта будет колебаться», — считает он. По оценке экономиста, товары могут подорожать на 10–15% в течение полугода.

В воображении вырисовывается цикл: сначала девальвация, затем охлаждение, импортеры постепенно поднимают цены, они постепенно растут в рознице — и так по кругу. Таким образом частично можно будет покрыть дефицит бюджета и не вызвать панические настроения у потребителей, считают эксперты.



«Курс действительно может быть связан с параметрами экспорта и импорта. Но нужно понимать, с чем мы сравниваем: если мы говорим про 2022 год, то нужно пояснить, что он был уникальным. Тогда из-за санкций упали и экспорт, и импорт. Однако в сравнении с 2021 годом сегодняшние показатели почти не выбиваются из общей массы, ситуация больше похожа на нормализацию. По данным ФТС, нефть экспортируется примерно в тех же объемах, что и год назад, а стоимостные параметры экспорта просели не так сильно», — рассуждает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Он не отмечает значимых перемен в структуре российского торгового баланса, он профицитен, как и ранее. «Если сравнить инфляцию в России и мире, будет видно, что цены в РФ ниже. На более длинном горизонте это говорит в пользу рубля. Для устойчивого ослабления курса рубля в долгосрочной перспективе нет предпосылок», — отмечает он.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

