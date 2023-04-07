Петербуржцы выстроились в очередь у пункта обмена валюты

Внушительная очередь собралась у известного петербургского пункта обмена валюты в Лиговском переулке. Об этом днем 7 апреля сообщила «Фонтанке» проходившая мимо читательница.
читательница «Фонтанки» Ксения
Навскидку в очереди стоят более 20 человек. В обменнике сегодня продают доллары по 80,5 рубля за штуку, евро — по 88 рублей. Если нужно купить более 200 единиц за раз, курс повышается на 20 копеек.
Днем 7 апреля доллар на Московской бирже превысил 83 рубля, евро — 91 рубль. Позже валюты растеряли почти весь рост за сегодня. По данным на 15:46 мск, доллар дорожает всего на 0,05% к старту торгов и стоит 81,4 рубля, евро дешевеет на 0,26% и торгуется по 88,9 рубля.