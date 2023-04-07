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    Евро дороже 91 рубля, доллар — 83 рублей

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    Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль к часу дня 7 апреля. Доллар достиг отметки в 83,12 рубля.

    Валюты продолжают дорожать и уже достигли прошлогодних апрельских значений. Накануне ЦБ на рубль с лишним увеличил официальные курсы доллара и евро.

    Резкое ослабление рубля продолжается на протяжении всей последней недели. «Фонтанка» собрала прогнозы экономистов: эксперты связывают падения рубля с оттоком капиталов, но считают, что в ближайшие месяцы курс рубля вырастет, — это будет связано в том числе и с ожидаемым подорожанием нефти. Свое мнение также выразил глава Минфина Антон Силуанов.

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