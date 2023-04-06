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    Министр финансов РФ Силуанов объяснил, почему падает рубль

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    52 комментария

    Министр финансов Антон Силуанов объяснил, с чем связаны последние колебания курсов валют. По его словам, изменения курса рубля связаны с притоками и оттоками валюты в Россию, которые в свою очередь зависят от состояния торгового баланса страны. Этот показатель отношения стоимости экспорта к стоимости импорта.

    «Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с чуть сокращением экспортной выручки. Тенденции бывают в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону», — сообщил глава Минфина в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Отвечая на вопрос о том, каких показателей может достичь курс, Силуанов отметил, что сейчас цены на российские энергоносители повысились. «Это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну. Соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», — подчеркнул он.

    6 апреля впервые за год биржевой курс доллара превысил 80 рублей, евро — 88 рублей. Сейчас на Московской бирже доллар стоит 81 рубль, евро торгуется по 88,5 рубля. С начала торгового дня курсы валют выросли примерно на 1,4%.

    Как сообщил «Фонтанке» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, он не видит каких-либо предпосылок для долгосрочного устойчивого ослабления рубля — в сторону 85 рублей за доллар. Эксперт ожидает, что до конца года курс американской валюты останется в диапазоне 65–75 рублей.

    «Россия добровольно ограничила добычу нефти, страны ОПЕК+ сократили квоты. США продавали часть нефти из стратегических резервов, и теперь их нужно пополнить. Эти факторы одновременно снижают совокупное предложение и создают дополнительный спрос на нефть, что позитивно для нефтяных цен. Китайская экономика открылась, и последняя статистика сигнализирует о её расширении. В комплексе это также благоприятный фактор для цен на сырье. Соответственно, чем дороже нефть, тем больше российские нефтяники платят в бюджет НДПИ. Это позитивно для рубля», — пояснил Джиоев.

    Подробнее о том, чего ждать от рубля в ближайшее время и будет ли доллар по 100, читайте в нашем материале.

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    Комментарии 52

    Гость06 Апр 2023 в 18:20
    Десять негритят как рабы на галерах шуршат.
    +0−0
    27473346306 Апр 2023 в 18:06
    Для опасений нет оснований , а для паники сколько угодно.
    +0−0
    Игoрь06 Апр 2023 в 17:52
    Дорожает заграничная жизнь..
    +0−0
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