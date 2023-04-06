Министр финансов РФ Силуанов объяснил, почему падает рубль

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, с чем связаны последние колебания курсов валют. По его словам, изменения курса рубля связаны с притоками и оттоками валюты в Россию, которые в свою очередь зависят от состояния торгового баланса страны. Этот показатель отношения стоимости экспорта к стоимости импорта.

«Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с чуть сокращением экспортной выручки. Тенденции бывают в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону», — сообщил глава Минфина в интервью журналисту Павлу Зарубину.



Отвечая на вопрос о том, каких показателей может достичь курс, Силуанов отметил, что сейчас цены на российские энергоносители повысились. «Это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну. Соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», — подчеркнул он.



6 апреля впервые за год биржевой курс доллара превысил 80 рублей, евро — 88 рублей. Сейчас на Московской бирже доллар стоит 81 рубль, евро торгуется по 88,5 рубля. С начала торгового дня курсы валют выросли примерно на 1,4%.



Как сообщил «Фонтанке» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, он не видит каких-либо предпосылок для долгосрочного устойчивого ослабления рубля — в сторону 85 рублей за доллар. Эксперт ожидает, что до конца года курс американской валюты останется в диапазоне 65–75 рублей.

«Россия добровольно ограничила добычу нефти, страны ОПЕК+ сократили квоты. США продавали часть нефти из стратегических резервов, и теперь их нужно пополнить. Эти факторы одновременно снижают совокупное предложение и создают дополнительный спрос на нефть, что позитивно для нефтяных цен. Китайская экономика открылась, и последняя статистика сигнализирует о её расширении. В комплексе это также благоприятный фактор для цен на сырье. Соответственно, чем дороже нефть, тем больше российские нефтяники платят в бюджет НДПИ. Это позитивно для рубля», — пояснил Джиоев.

