Рубль падает в пропасть: стоит ли ждать доллар и евро по 100 (и что от этого будет)

Новости о постоянном ослаблении рубля уже стали традицией этого года Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Курс доллара и евро продолжает неуклонно расти и уже достиг прошлогодних апрельских значений: 79 рублей за доллар и 86 — за евро. Аналитики уже говорили о том, что ослабление рубля выгодно для российской экономики, но почему вообще его курс падает? Экономисты рассказали, дождемся ли мы того, что доллар и евро будут стоить по 100 рублей.

Почему падает рубль Эксперты называют разные причины нынешнего ослабления рубля. Например, аналитик Teletrade Владимир Ковалёв уверен, что рубль падает, несмотря на подорожание нефти (а не в ожидании подорожания, как считают некоторые эксперты). По мнению эксперта, само по себе повышение цен на нефть позитивно для рубля.

— Котировки нефти подскочили на текущей неделе с 80 до 85 долларов за баррель Brent. Это произошло прежде всего из-за решения стран ОПЕК и России дополнительно снижать с мая добычу нефти в совокупности на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Это может привести к росту цен в район 95–100 долларов за баррель на горизонте года, — считает Владимир Ковалёв.

Также эксперт отмечает, что есть иные противодействующие факторы, которые оказались сильнее в последние дни:

— Были опубликованы данные Минфина о дефиците бюджета за 1-й квартал. Он превысил 4 триллиона рублей, что уже больше предполагаемого на весь 2023 год. Кроме того, рынок ожидает, что в апреле Минфин снизит продажи валюты по «бюджетному правилу», которые поддерживают рубль. Относительно уменьшается приток экспортных доходов, происходит сжатие экономики. Санкционные процессы негативно воздействуют на экономику. В то же время импорт постепенно восстанавливается, что повышает спрос на валюту.

О зависимости курса валют от соотношения импорта и экспорта говорит и экономист Константин Селянин. По его словам, падение рубля контролируемое и связано с изменением структуры импорта и экспорта в российской экономике: — Импорт практически приблизился к уровню конца 2021-го — начала 2022 года, после которого упал почти в 10 раз. С тех пор он восстанавливался, и к концу 2022 года это произошло примерно процентов на 90. Именно импорт формирует спрос на валюту, и он достаточно высок. А вот экспорт после введения потолка цен на нефть и нефтепродукты упал значительно.

Доктор экономических наук и профессор УрГЭУ Максим Марамыгин в комментарии E1.RU уточнил, что нынешние курсы доллара и евро являются искусственными, потому что возможности Банка России по котированию валют из недружественных стран сейчас ограничены. — Текущий курс не является убийственным для российской экономики, потому что она, как ни крути, экспортно ориентированная и для нее всегда лучше, когда национальная валюта занижена по отношению к валюте расчетов. Тогда возникают дополнительные доходы компаний, а значит, и дополнительное налогообложение, — объяснил Максим Марамыгин.



Ждать ли доллара и евро по 100 Мнения экспертов разошлись и в том, как в дальнейшем будет себя вести курс рубля по отношению к доллару и евро. В частности, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сомневается в том, что доллар будет стоить 100 рублей — при условии, если цены на нефть не упадут резко и сильно и не произойдет другого серьезного рыночного или геополитического потрясения.



— На фоне уже достигнутых нефтью минимальных с конца 2021 года уровней продолжится сокращение экспортной выручки российских компаний, что будет усугублять ситуацию с большим дефицитом госбюджета и резким сокращением профицита платежного баланса России, — объяснил эксперт. — В то же время импорт восстановился до показателей 2020–2021 годов, в результате у нас может усилиться дисбаланс между предложением инвалюты и спросом на нее. Это будет способствовать дальнейшему ослаблению рубля. Доллар может подорожать до 78–80 рублей к лету. Затем возможна умеренная коррекция рубля в сторону укрепления. Особенно если конъюнктура сырьевого рынка улучшится, а геополитический дисконт в ценах на российский экспорт сократится.



Аналитик Teletrade Владимир Ковалёв отметил, что информация о дефиците бюджета, а также ослабление экспорта перевешивают позитив от роста цен на нефть. Но, по его словам, в перспективе на курс рубля будет влиять больше положительных факторов.



— Рост цен на топливо в дальнейшем станет увеличивать приток валюты в страну и частично компенсировать бюджетный дефицит. Повышенные расходы бюджета, приведшие в начале года к его большому объему, во многом были связаны с предоплатами из казны. В апреле они будут подниматься меньшими темпами, а поступления налогов по итогам первого квартала увеличатся, — уверен Ковалёв.

Аналитик также отметил, что важен и психологический фактор: доллар уже вплотную подобрался к рубежу в 80 рублей, который в правительстве называли достаточно приемлемым для бюджета. Именно поэтому рынок может негативно принять его превышение.

— Вероятно, его постараются удержать, в том числе и с помощью покупки-продажи валюты Минфином. В связи с указанными противоположными факторами на ближайшие месяцы вероятно в основном сохранение курса доллара в диапазоне 76–80 рублей, а евро — 84–90 рублей, — подытожил Владимир Ковалёв.



Экономист Константин Селянин считает, что на курс могут повлиять только решения Центробанка, который сейчас за счет интервенции делает ослабление рубля более сдержанным по скорости. — Мой прогноз остается прежним: к началу лета увидим курс в 85–90 рублей за доллар. Могут ли доллар и евро подняться до 100 рублей? Этого исключать нельзя, всё зависит от политики Центробанка, какое он примет решение, где начнет вмешиваться в ситуацию. Регулятор за счет интервенции — продажи валюты из резервов — сможет сдержать курс на том или ином уровне. Если бы не было влияния ЦБ, то мы бы уже увидели евро и доллар по 100 рублей и выше, — резюмировал Константин Селянин.