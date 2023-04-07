Доллар — 82, евро — выше 90! Экономисты рассказали, к чему ведут новые скачки валюты

Несмотря ни на что, некоторые эксперты уверены, что в ближайшие месяцы рубль снова окрепнет Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Свежие новости с Мосбиржи не принесли ничего хорошего для рубля — он продолжил свое падение по отношению к доллару и евро. На этот раз были взяты новые рубежи: курс доллара в ходе торгов поднялся выше 82 рублей, а евро — выше 90 рублей впервые с апреля прошлого года.

Резкое ослабление рубля продолжается на протяжении всей последней недели, и это не могло не привлечь внимания экономистов и инвесторов. По словам старшего экономиста инвестиционного банка «Синара» Сергея Коныгина, эксперты связывают падения рубля с оттоком капиталов, который ускорился из-за выкупа активов покидающих Россию компаний.

— Масштабное ослабление рубля обусловлено выходящим за обычные рамки спросом на недружественные валюты, — пояснил Сергей Коныгин. — Процесс выкупа активов у компаний, покидающих Россию, продолжается. Для продажи таких активов требуется разрешение специальной правительственной комиссии и президента, и власти, по всей видимости, готовы санкционировать такие сделки. Скорее всего, таким образом они решили пополнить бюджет, испытывающий сложности из-за сравнительно низких цен на нефть.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Экономист Евгений Коган в своем телеграм-канале привел слова главы Минфина РФ Антона Силуанова, который считает, что увеличение валютных поступлений от экспорта на фоне роста цен на энергоносители поменяет тренд.

— Мы не ставим никаких границ. ЦБ как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений. Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению, — цитирует министра Евгений Коган.

Евгений Коган — автор телеграм-канала bitkogan, президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики.

Сергей Коныгин отметил, что нарушение баланса между спросом и предложением иностранной валюты привлекло внимание Центробанка. В недавнем заявлении регулятора указано, что Банк России хотел бы получить дополнительную информацию о выручке, активах и обязательствах в иностранной валюте крупнейших экспортеров, чтобы эффективнее контролировать финансовые потоки.



— По всей видимости, регулятору необходимо их сверить и точнее сопоставить, чтобы снизить волатильность национальной валюты, — предположил экономист. Несмотря на это, эксперт уверен, что этот процесс будет краткосрочным, и в ближайшие месяцы курс рубля вырастет — это будет связано в том числе и с ожидаемым подорожанием нефти: — Приток валютной ликвидности на рынок усилится за счет продажи выручки экспортерами. Наш оптимистичный прогноз по ценам на нефть предполагает и существенное увеличение нефтяных поступлений в бюджет. Изменение нефтяного бенчмарка для целей налогообложения поспособствует росту налоговых сборов с нефтяников и усилению рубля.

Впрочем, не все экономисты согласны с таким прогнозом — есть даже предположения, что при определенных сценариях доллар и евро могут достичь рубежа в 100 рублей. — Могут ли доллар и евро подняться до 100 рублей? Этого исключать нельзя, всё зависит от политики Центробанка, какое он примет решение, где начнет вмешиваться в ситуацию. Регулятор за счет интервенции — продажи валюты из резервов — сможет сдержать курс на том или ином уровне. Если бы не было влияния ЦБ, то мы бы уже увидели евро и доллар по 100 рублей и выше, — рассказывал экономист Константин Селянин.



Евгений Коган обозначил, что могут предпринять власти и Центробанк в случае, если падение рубля будет продолжаться: — Инфляция — штука болезненная. И с ЦБ спросят. [Они могут] поднять ставку. Думаю, что в текущих условиях это уже практически неизбежно. Я так предполагаю, в мае увидим прибавку как минимум 0,5 процентного пункта, то есть снова 8% годовых или более. Сжать немного ликвидность за счет изменения норм резервирования — это [случится] вряд ли. Опять ввести дополнительные ограничения на вывод средств. Что может сделать Минфин? Вновь увеличить продажи юаней в рамках нового бюджетного правила. Что может сделать правительство? Намекнуть корпорациям, что стоит поактивнее продавать валюту. Изменить налоговую политику для тех, кто покупает валюту. Вновь вспомнить про обязательную продажу валютной выручки.



Ранее экономисты подробно рассказывали о том, с чем связано неуклонное ослабление рубля в этом году и чего от этого стоит ожидать.