Семь лет договора без права переписки. Как нестационарная торговля обиделась на Смольный

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Предприниматели, торгующие в Петербурге розницей «с лотка», обрадовались, когда среди мер поддержки бизнесу российское правительство разрешило продлевать договоры на аренду земли под торговые площадки на семь лет и без проведения торгов. И удивились, когда Смольный сократил этот срок до двух лет. Некоторые торговцы в поисках правды дошли до Минпромторга. «Фонтанка» разбиралась в ситуации.



С чего всё началось

Помимо льготных кредитов, моратория на проверки, субсидий, в марте прошлого года постановлением правительства РФ № 353 ввели и разрешительные режимы для сферы торговли, обозначенные в отдельном приложении. Суть рекомендаций сводилась к тому, чтобы в ближайшие семь лет предпринимателям, торгующим на нестационарных объектах, продлевать договоры аренды земельных участков на 7 лет без проведения торгов. Если, конечно, в договоре с органами местного самоуправления не предусмотрен более длительный срок. Первый пункт приложения начинался словами «установить возможность продления». Момент этот важный, мы к нему еще вернемся.



Сумятицу и бурление вызвал закон Петербурга от 21.12.2022 № 802–129 , который установил, что без проведения торгов договоры аренды земельных участков «продлеваются на срок до двух лет». Но не для всех предпринимателей без исключения, а только для тех, срок действия договоров у которых истекает до 31 декабря 2023 года включительно.

По подсчетам «Союза малых предприятий Петербурга», речь шла о 700 договорах аренды. Рассчитывавшие с уверенностью смотреть в будущее в ближайшие семь лет представители сферы нестационарной торговли Петербурга заручились поддержкой общественных объединений малого бизнеса и заказали на факультете глобальных процессов МГУ научную экспертизу постановления.



Авторы исследования пришли к выводу, что продление договоров лишь на 2 года жестоко скажется на игроках рынка — в диапазоне от риска банкротства до увольнения сотрудников. Что, в общем, неудивительно, так как научная экспертиза строилась на опросе предпринимателей. И, как стало известно редакции, выводы в этом научном труде построены на основе того же опроса.

Петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов обратился в Минпромторг за разъяснением: может ли субъект РФ своим нормативным актом сократить до двух лет период продления договоров аренды, хотя постановление правительства рекомендовало семилетний срок. «По моему мнению, мы должны выполнять постановление правительства в том виде, как оно есть. Человек должен быть уверен в завтрашнем дне, что с ним не расторгнут договор и он перестанет работать. А когда через два года вы снова встаете на путь участия в торгах и так далее — есть вопросы: на торгах предприниматель просто может проиграть», — сказал «Фонтанке» Александр Абросимов.



В ответе омбудсмену, пишет «Свое дело плюс», Минпромторг сообщил, что «субъекты Российской Федерации в силу норм приложения № 15 к Постановлению № 353 вправе самостоятельно выбирать только срок продления договоров». Права же устанавливать иной, сокращенный период окончания сроков договоров, подлежащих продлению, в нормативном документе нет. Впрочем, делиться материалами переписки с «Фонтанкой» Абросимов не стал.

Версия бизнеса

Представители нестационарной розничной торговли, с кем удалось пообщаться «Фонтанке», признались, что восторгов по поводу сокращения сроков продления договоров не испытывают. Но и поводов для драмы, собственно, тоже, поскольку есть все основания полагать, что добросовестных предпринимателей происходящее не касается.



«Как мне известно, в Петербурге предусмотрена возможность перезаключения договоров на срок до пяти лет с добросовестными предпринимателями. Более того, указанная норма не ограничивает количество таких перезаключений договоров. Поскольку наша компания является добросовестным арендатором, не нарушающим земельное законодательство, то мы не особо беспокоимся по вопросу продления», — говорит Елена Чуркина, заместитель генерального директора ООО «Ника», которое более 20 лет профессионально занимается распространением периодической печатной продукции.



Елена рекомендовала обратить внимание на Закон Санкт-Петербурга № 774–142 от 28.12.22, который предусматривает возможность предоставления альтернативного земельного участка, если арендованный исключен из схемы по независящим от арендатора причинам.



«Учитывая тот факт, что огромное количество НТО размещены в охранных зонах инженерных сетей и подлежат исключению из схемы, а многие предприниматели уже получили уведомления от ГУП "ТЭК" об освобождении охранной зоны теплосети от торговых объектов, для нас принятие указанного закона более чем актуально. Данная мера поддержки бизнеса позволит сохранить большое количество объектов, реализующих прессу в Петербурге», — считает Елена Чуркина. «Фонтанка» неоднократно рассказывала, как теплоснабжающие предприятия освобождают охранные зоны сетей не только от ларьков, но и от детских площадок, хостелов и т. д.



Владимир Кальварский, работающий в мелкой рознице с 1998 года и владеющий в Петербурге тремя торговыми точками, согласен, что чем короче сроки, тем неувереннее взгляд предпринимателя в будущее, но это не конец света.

«Инициатива продлить [договоры без торгов] на 7 лет, она хорошая, но и два года лучше, чем ничего. Семь лучше, чем два, два лучше, чем ничего. Хорошо, что это есть. Конечно, в разумных пределах мы должны быть законопослушными, но придраться очень часто бывает повод. Повод есть, а оснований нет», — говорит он.

Версия Смольного

«Фонтанка» направила запрос в комитет по промышленности Петербурга и попросила прокомментировать позицию властей. Публикуем его полностью в формате вопрос-ответ.

— С чем связано сокращение сроков продления договоров аренды без торгов с 7 до 2 лет и какую цель преследует закон Петербурга, устанавливающий эту норму?



— Добросовестный арендатор и так имеет возможность неограниченное количество раз продлевать договор, заключаемый на 5 лет.

— Не противоречит ли положение закона Петербурга от 21.12.2022 № 802–129 «Об установлении сроков и порядка продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов и договоров аренды земельных участков, предоставленных для размещения нестационарных торговых объектов» нормам приложения 15 постановления правительства РФ от 12 марта 2022 г . № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»?



— Постановлением правительства Российской Федерации установлено, что сроки, на которые продлеваются договоры, и разрешительные документы, указанные в пункте 1 приложения № 15 к постановлению № 353 , и порядок их продления устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.



— Как сообщает РБК, ссылаясь на Министерство промышленности, субъект не вправе устанавливать сокращенный период истечения сроков договоров, подлежащих продлению. Прокомментируйте свою позицию, пожалуйста.

— В соответствии с Положением о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438, Минпромторг России не уполномочен давать официальные разъяснения действующего законодательства Российской Федерации. В этой связи мнение Минпромторга России носит рекомендательный характер и не является обязательным для правоприменителей.

Мнение юриста

Теперь вернемся к фразе «установить возможность продления», с которой начинается первый пункт приложения № 15 постановления правительства № 353 . Приведем полностью и его: «Установить возможность продления на срок до 7 лет (если более длительные сроки продления не предусмотрены договором, актом субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) без проведения торгов срок действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, включая договоры аренды для размещения указанных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, сроки действия которых истекают со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 1 2 марта 2022 г . № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31 декабря 2026 г. ».



Прелесть законодательства в том, что у двух юристов по одному и тому же вопросу сложится три мнения, и описанная выше ситуация — ровно тот случай. Вот и фразу «установить возможность продления» можно трактовать, например, как просьбу «поступите так, если можете». Тем более что прямого посыла «делайте именно так и никак иначе» в тексте нет.



Меры поддержки носят абсолютно рекомендательный характер, согласно постановлению правительства, власти на местах решают сами. Прерогатива отдана Смольному, и Смольный в силу объективных причин и конкретного положения дел в Петербурге принял такое решение, — пояснила «Фонтанке» адвокат коллегии «Де Лата» Яна Корзинина.