Право на красоту: почему дискуссии об эстетике новостроек никогда не закончатся

Фото: Андрей Бессонов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 1 марта право на согласование архитектурно-градостроительного облика новых зданий передается на региональный уровень, то есть за новую визуальную среду в городах будут отвечать органы местного самоуправления — за исключением городов федерального значения. О том, какие дома и районы красивые, что можно считать градостроительными ошибками и поможет ли дизайн-код их не делать, поговорили участники круглого стола «Фонтанки».

Создание дизайн-кода для района или целого населенного пункта призвано упорядочить работу застройщиков, установить рамки при создании среды. И главная задача тут — субъективное «красиво» разложить на более объективные понятия о комфорте и функциональности. Например, в Ленобласти сейчас как раз завершается разработка свода правил и рекомендаций по проектированию стилистически единой городской среды — или, простыми словами, того самого дизайн-кода. Как рассказал Сергей Лутченко, главный архитектор Ленинградской области, концепции разработаны для 33 городов региона: от новых Мурино и Кудрово до исторических Шлиссельбурга, Гатчины и т д.



И хотя речь о дизайн-коде зашла не так давно, эволюция в архитектуре за последние 10–15 лет все же заметна.

— Почти у каждого крупного застройщика сейчас есть собственный стандарт, который помогает формировать комфортную среду. Особое внимание уделяется, например, визуальному шуму — рекламе и информации на фасадах и городских общественных пространствах, — отметил Сергей Лутченко. — По окончании строительства застройщики создают особые рекомендации для УК по борьбе с несанкционированной и неэстетичной рекламой в новом районе. Архитекторы научились работать функциями по горизонтали, разделяя застройку по высоте и приводя облик зданий к человеческому, комфортному восприятию. Еще мы пришли к тому, что типовые решения по строительству из заводских блоков, панелей позволяют увеличить скорость без потери качества и силуэта здания.



Также бизнес обращает внимание и на общественные территории: создаются бульвары, зеленые зоны. Во многом власти уже даже и не спорят с компаниями, так как те прекрасно понимают, для чего нужна рекреационная составляющая. Еще, по словам Сергея Лутченко, примечательно: сегодня уже далеко не все выбирают сплошную «коверную» застройку, появляется каскадная застройка с доминантами. Есть отрицательные примеры сплошных «стен» из домов вдоль КАД, но сейчас с этим борются на градостроительном совете области.



— За последние 10 лет значительно улучшилось качество планировок, — отметила Елизавета Гречухина, главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге. — С точки зрения архитектуры мы стали смелее, появились примеры использования ярких цветов, паттернов, пиксельных изображений. Поиск новых вариантов постоянно продолжается. Очевиден тренд на формирование качественной среды — и вот здесь произошел огромный рывок вперед.



Она отметила, что основные составляющие визуальной среды уже включены в стандарты ДОМ.РФ, но у девелоперов есть и собственные, которые уточняют и детализируют каждое направление.



Павел Гаврилов, вице-президент блока создания проектов GloraX, считает: тренды сейчас задает стремительно молодеющая аудитория, которая предъявляет принципиально другие требования, нежели покупатели десять лет назад. Эти люди хотят более современное, комфортное, адаптированное под их нужды жилье. Актуальные изменения — в планировочных решения в том числе — отвечают этим требованиям.

— Мы в проектах комфорт-класса почти отказались от классических планировок. Тренд на евро-формат продиктован нашими покупателями, которые голосуют за евро-планировки рублем, — считает он. — Помимо девелоперов, тенденции сегодня задаёт и город. Например, последние годы муниципальное благоустройство стало более качественным, функциональным, продуманным, детально проработанным. То, что сегодня делается в городе, заставляет и девелоперов поднимать планку: дворы без машин, плотное озеленение, чистота фасадов — отсутствие визуального шума, стремление создавать корзины для кондиционеров и сплит-систем, чтобы не портить внешний облик зданий.



Татьяна Бровкина, руководитель архитектурного отдела ГК «Глобал ЭМ», отметила: сегодня связь облика здания и его функции серьезно трансформируется. Появляется особая универсальная архитектура, приемы современных зодчих подходят для всех типов зданий. Поэтому при взгляде на них можно теряться в догадках, что внутри — больница, бизнес-центр или гостиница. Функциональное назначение внутренних пространств для облика современных строений уже вторично.



— Среди современной архитектуры жилых зданий можно наблюдать и такую тенденцию, как «маскировка» жилой функции: внешний вид целенаправленно отсылает к зданиям иного назначения, — добавила она. — Например, это может быть жилой дом, который не отличишь от современного офисного центра. Может быть дом-мануфактура, отсылающий нас к эпохе промышленного стиля первой половины XX века. Возможные варианты такой «маскировки» ограничены только фантазией авторов.



— О новостройках в целом можно говорить только общими словами, — продолжил Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК». — Например, фасады стали интереснее — причем что именно изменилось, зависит от сегмента. Комфорт-класс как наиболее широкий сегодня и выглядит максимально разнообразно. Можно встретить как простые, но в приятной цветовой гамме, «мокрые» фасады, так и комбинированные, включающие отделку клинкерным кирпичом на уровне первых этажей. Комбинация отделочных материалов в свое время стала находкой: более разнообразные и дорогие находятся на уровне человеческого роста, а выше, куда взгляд падает реже, используются те, что попроще.

По словам эксперта, условный комфорт-класс 20-летней давности — это преимущественно кирпичные дома с одинаковым ритмом и оттенком всех фасадов, одинаковой высотностью как отдельных домов, так и секций здания, с повторяющимися формами балконов и редкими выступами и карнизами, не говоря уже о террасах. В отличие от них современная застройка перестает быть монотонной. В массовом строительстве, в КОТах, это значительно влияет на визуальный комфорт жителей. Петербуржцам такая тенденция должна быть очень хорошо заметна, поскольку новое строительство зачастую соседствует бок о бок с проектами начала нулевых. Разница очевидна, не говоря уже о еще более старой панельной застройке, где целые районы — как под копирку.



Что касается премиальной недвижимости и бизнес-класса — они ушли от гладких фасадов из мрамора, от стекла ради стекла, стиля «дорого-богато», продолжил Софронов. Натуральный камень в фактуре «скала», многочисленные украшения стен, сложный ритм фасадов, люкарны, архитектурная подсветка — далеко не полный перечень элементов, без которых современный премиум почти не обходится.



Лицо кварталов и районов Итог работы в новом районе зависит от множества заинтересованных сторон: городского управления, девелоперов, архитекторов и жителей — и от того, насколько налажено взаимодействие между ними.

— У каждого места должно быть свое неповторимое «лицо», но создавать его надо по общим правилам игры для всех, — говорит Елизавета Гречухина. — Чтобы выстраивать отношения между разными девелоперами одной территории, оптимальным было бы создать объемно-пространственный регламент — нечто среднее между ПЗЗ (правилами землепользования и застройки), МНГП (местные нормативы градостроительного проектирования) и правилами благоустройства — с четко прописанными параметрами пространственного конверта застройки. Пока в законодательстве у нас такого нет, но, мне кажется, подобные регламенты можно вводить для определенных территорий. Это даст качество среды, предсказуемость результата формирования облика города и позволит проявлять индивидуальность в рамках единого регламента.



Например, в проекте в Лаголово ГК «А101» в партнерстве с еще одним девелопером создает большой новый город, и там придется на практике решать масштабную и интересную задачу по созданию единой, но разнообразной среды.

Павел Гаврилов добавил, что синхронность развития и единообразие территории должны быть зафиксированы на уровне мастер-плана, включающего улично-дорожную сеть, разбивку на функциональные зоны, радиусы транспортной доступности и элементы комфортной среды.

— Это своего рода каркас, который при разыгрывании участков на тендерах и проектировании остается неизменным. А все остальное должно регламентироваться неким детальным дизайн-кодом — вплоть до отступов каркасных линий, материалов, палитры фасадов. Именно такой подход позволит создать более однородный, но при этом насыщенный облик территории.



По мнению Сергея Лутченко, на разработку крупных архитектурно-градостроительных решений нужно устраивать творческие открытые конкурсы с оценкой профессиональных экспертов — членов жюри. При этом необходимо проводить их как на мастер-планы территорий, так и на локальные градостроительные концепции интересных городских пространств: такие процедуры позволяют привлечь профессиональное жюри и специалистов с разными точками зрения — не только строителей и архитекторов, но и экономистов, экологов, социологов и т д.



— Мастер-план — единая концепция развития, которая может быть предложена по итогам конкурса, а затем «упакована» в виде нормативной базы в градостроительную документацию, — пояснил он. — Документ нужен, чтобы понимать при разработке общего градостроительного подхода к территории, как та или иная площадка будет развиваться в дальнейшем. Иначе существует высокий риск в не вписаться в градостроительный контекст. У каждого застройщика есть свои стандарты и регламенты в том числе для фасадных решений. Но, тем не менее, их нужно адаптировать под единый дизайн-код территории, заказчиком которого должен быть регион, муниципалитет. Конечно, архитектура должна быть разнородной, в некоторых местах авторской, но с общим дизайн-кодом и обязательно согласована с решениями концепции развития территории.



Как уточнил Лутченко, после утверждения дизайн-кодов для областных городов не позднее 1 июля начнется работа с застройщиками, малым бизнесом, который размещается на первых этажах, в торговых центрах, чтобы привести городские пространства к единому образу. Дизайн-код, в свою очередь, поделен в документе на блоки — информационный, фасадный, аутентика территории.

По словам Сергея Софронова, у районов так или иначе есть свое лицо. Даже в «панельном периоде» застройки Ленинграда типовые серии домов все же местами отличались, а современные кварталы почти всегда индивидуальны. Однако есть предел масштабирования: если тиражировать пусть даже интересную архитектуру на десятки и десятки стоящих рядом домов, возникает монотонность, которая все съедает.

— Необходимости в едином стиле, по большому счету, нет, — отметил он. — Посмотрите на дореволюционную застройку Петербурга: дома стоят вплотную, единым фасадом. И чем они разнообразнее, тем интереснее. Частный пример — Выборгская улица, где мы построили жилой дом Nobelius в 2020 году. На этой улице насчитывается как минимум четыре архитектурных стиля на четырнадцать зданий. Не считая современной застройки, которая соответствует общему впечатлению, но отличается. И все замечательно гармонирует.



Архитектура и класс Не стоит ставить знак равенства между дорогим жильем и красивым. Точно так же и наоборот — доступное жилье вовсе не обязательно будет некрасивым или «никаким» визуально. Но все же у покупателей жилья в высоких сегментах и масс-маркете разные запросы, потребности и бюджет. Исходя из этого и подход к проектам у застройщиков разный. В частности, от класса жилья зависит и доля затрат в строительно-монтажных работах (СМР) на фасадные решения.

Как уточнил Павел Гаврилов, в масс-маркете на фасады закладывают где-то 9–13% от всех расходов, а в более дорогом сегменте этот показатель может доходить до 17–18%.

— Мы как раз заканчиваем формировать наш стандарт по каталогу фасадных решений с особым акцентом на светопрозрачные конструкции, их габариты и материалы, — рассказал он. — Наша аналитика показывает, что увеличение процента остекления позволяет более гибко подходить к таким решениями. Выигрывает и здание с точки зрения внешнего вида, и покупатель, который получает больше естественного света. Баланс себестоимости, красоты и эксплуатационных характеристик можно соблюсти, используя наиболее качественные и дорогие материалы на фасад или на первые этажи, а в дворовых территориях можно подойти более рационально к распределению бюджета.



— Строить бюджетно и красиво сложно, но можно, — считает Татьяна Бровкина. — Финансовые ограничения бесспорно сдерживают и архитектора в создании сложных форм и выборе уникальных материалов. Например, применение одного из самых современных — стеклофибробетона — позволяет автору создать облик здания практически в любом стиле, а также получить любую необходимую фактуру. Но бюджетным этот материал назвать нельзя, поэтому в архитектуре масс-маркета есть определенные рамки. Это отражается и на выборе стилистического направления.

По словам эксперта, единственный из трех аспектов объекта (форма, материал, цвет), который не зависит от бюджета, — цвет. Сейчас с его помощью можно создать визуальное ощущение пластики фасада, обозначить фон и акценты; выделить элемент из плоскости стены или, наоборот, замаскировать его; создать определенный ритм за счет чередования элементов разной формы; разделить на части единый объем с помощью цвета; изменить масштаб визуального восприятия этажности и протяженности здания.



— Есть много возможностей для проявления индивидуальности при строительстве многоквартирных домов, — дополнила Елизавета Гречухина. — В рамках своей финансовой модели мы, например, можем сделать уровень первого этажа более нарядным и привлекательным с точки зрения фактуры, разнообразным и дорогим по материалам, с вниманием к потребностям человека. Первый этаж — это 90% восприятия всего дома, то, с чем непосредственно соприкасается человек.

Еще один элемент — входные группы. Сейчас ГК «А101» проводит конкурс на проектирование так называемых порталов, чтобы сделать их разными, привлекательными, вызывающими эмоциональный отклик у жильцов.

— С развитием производства материалов, удешевлением того, что раньше было дорого, с появлением качественных аналогов все возможно, — уточнил Сергей Софронов. — Но на практике себестоимость строительства растет постоянно, и одно за другим не всегда успевает. Если понимать под масс-маркетом все многообразие комфорт-класса, то в ценовых категориях «средняя» и «выше средней» привлекательная архитектура появляется.



Концепции проектов создают специализированные студии — в том числе, для комфорт-класса. Например, в разработке проекта КОТ на Московском шоссе ГК «ПСК» работала с бюро «А.Лен». Девелопер в этом случае выступает заказчиком, и степень его профессионализма для успешной реализации проекта не менее критична, нежели профессионализм архитекторов и дизайнеров.

— Застройщики иногда пытаются сэкономить, но так не должно быть: дома должны восприниматься в рамках современной архитектуры одинаково, будь это социальное жилье или бизнес-класс, — добавил Сергей Лутченко. — Сам по себе класс больше должен определяться внутренним наполнением квартир, парковками, расположением, а не качеством фасадных решений. Грамотные застройщики, работающие на территориях, не должны разделять или подчеркивать классы жилья фасадными решениями, чтобы не получилось так, что рядом будут стоять бюджетный объект с 70% студий внутри и жилой дом, отделанный дорогим клинкерным кирпичом, с частными приватными пространствами внутри двора.



Что такое красота Как только речь заходит об архитектуре, неизбежно поднимается вопрос красоты, о которой у каждого понятия свои.

— Мы в своих исследованиях слово «красиво» давно заменили на слово «функционально» — ведь привлекательная внешне деталь также обязательно должна быть удобной, — продолжил Павел Гаврилов. — И от этого зависит, насколько приятно в целом находиться в определенном месте. Поэтому красота начинается со двора, с фасада, на который приятно смотреть с точки зрения цветовой палитры и пропорций. Дальше идут места общего пользования: должно быть удобно подойти к лифту, закатить в подъезд коляску и т.д. Человек все больше тактильно воспринимает красоту, которая уже стала общим понятием, состоящим из множества критериев. И вот их мы как раз должны обеспечить для комфортной жизни в ЖК.



— Понятие красоты не определяет архитектуру, — добавил Сергей Лутченко. — Нам ближе понятие гармонии, композиции, эстетики фасада и т д. Сколько зодчих, столько и представлений о архитектуре. Для того и создаются архитектурные и градостроительные советы, чтобы прийти к объективному мнению по застройке и объемно-пространственным решениям зданий. Когда мы рассматриваем проекты на архитектурно-градостроительной комиссии, то приветствуем индивидуальность конкретного архитектора и представленного им образа здания, не требуя конкретного стиля, если это не противоречит сложившейся средовой застройке. Но если изначально объект «не сел» на территорию, то украшать его бесполезно. Хороший объект может работать вне стиля существующей застройки, даже допускается некий эпатаж — но и такие должны быть «эстетически» хорошо нарисованы и качественно выполнены.



— Красота — многогранное понятие, но для архитектора это прежде всего достижение гармонии, — заметила Татьяна Бровкина. — Оптимальные пропорции элементов, сомасштабность форм человеку, баланс между формой, материалом и цветом — вот основные задачи, решение которых позволяет создать гармоничную архитектуру.

Сергей Софронов привел историческую зарисовку: даже архитектурные жемчужины города далеко не всегда внешне нравились всем. Например, доходный дом Басина на площади Островского — ярчайшее архитектурное произведение — был принят современниками, мягко говоря, неоднозначно. Архитекторов «разнесли» в прессе, по проекту прошлись все кому не лень. Поэтому недовольные найдутся всегда.



Важное в деталях Качества не только архитектурных решений, но и среды в целом можно добиться, ставя перед собой нестандартные задачи.



— Например, в наших проектах появится интересный элемент — входной портал, — говорит Елизавета Гречухина. — Это очень важная деталь, как и в целом весь первый этаж. Качественная застройка определяется именно уровнем внимания к деталям — и это не только элементы фасада, но и МАФы, удобные скамейки в правильном месте и многое другое. Нужно учитывать движение солнца и розу ветров, чтобы грамотно расположить объекты, где-то посадить деревья-крупномеры для защиты от непогоды. Внимание уделяют и программированию сценариев жизни разных групп новоселов: мам с детьми, пенсионеров.

Застройщики, продумывая сценарии использования пространства разными категориями жителей, отражают в стандартах множество деталей, начиная с базовых, которые априори уже должны быть, считает Павел Гаврилов. Например, безбарьерная среда, возможность с коляской не только проехать по всему двору без препятствий, но и спокойно подняться на лифте, пройти через МОП.



— А дальше уже вопрос более глубоких нюансов — тактильного восприятия дверных ручек, расположения домофона, площади остекления. Их можно усовершенствовать бесконечно долго, — продолжил он.

В целом все детали можно разделить на несколько групп: фасады, МОПы, благоустройство, первые этажи. И в каждой из них можно создавать свой визуальный образ.

— Например, на фасадах мы используем светопрозрачные конструкции габаритами 2,1 на 2,1 метра, — рассказал Гаврилов. — Но за счет того, что на одной секции или башне используются такие конструкции с разным рисунком, создается впечатление разных паттернов на фасаде. То же касается и рисунков на блоках для кондиционеров.

— Мы обращаем внимание на навигацию в едином стиле, остекление балконов, спрятанные инженерные коммуникации и кондиционеры, нулевой уровень входа в пространство для маломобильных групп населения, — сообщил Сергей Лутченко. — Не менее важно разделение типов благоустройства дворовых территорий с расчетом на разные группы населения — мам с маленькими детьми, старшее поколение и так далее. Хорошим трендом уже стало отсутствие транзитного пространства для машин внутри двора. Появляются приватные пространства у первых этажей — небольшой земельный участок или терраса. Это не только создает уют для жителей, но и помогает избежать перевода жилого помещения первого этажа в нежилое.



Построить для истории Тренды и рынок очень быстро меняются, и архитектурные объекты, которые «выживут» с точки зрения универсальности использования, трансформации пространства, будут считаться знаковыми. Потомки будут с интересом разглядывать их спустя десятилетия, считает Павел Гаврилов.

— Жилые объекты тоже могут быть знаковыми, менять город и представление об организации его пространства, — добавил он. — Они создают лицо города, и я считаю, что наш Golden city — один из них. Этот проект создает открыточный вид намыва благодаря золотому шпилю, который пусть и не функционален, зато весьма эстетичен.

— Хрущевки уже сейчас изучают как феномен своего времени, — говорит Елизавета Гречухина. — Наши же здания, возможно, будут исследовать с точки зрения комфорта для человека. Безусловно, в каждой эпохе есть акцентные объекты, претендующие на знаковость. И только время покажет, какие подходы современности сработали на будущее, а какие нет.



— Без сомнения, изучать архитектуру нашего времени будут, — подытожил Сергей Лутченко. — Нам есть чем гордиться, но есть и то, что заставит краснеть спустя годы. Любое здание со временем выходит из строя, и чем оно выше, тем сложнее его будет расселить. Стоит помнить, что сейчас программа расселения аварийного жилья — это прежде всего решение проблемы малоэтажных бараков. А когда подойдет срок нынешних высоток, боюсь, никакая реновация не поможет. И я рад, что работаю в то время, когда ошибки еще можно предупредить, и все больше застройщиков понимают, что нет необходимости строить огромные высотные кварталы. Ведь на нас большая ответственность — после себя оставить только то, чем можно будет гордиться.

— История сама определит, что ей оставить, — отметил Сергей Софронов. — Жилые здания совершенно точно займут свое место. Легко наберется больше десятка проектов последних 5–7 лет, которые небезосновательно претендуют на статус заметных. По большом счету, только из этой категории претенденты сейчас и набираются, поскольку промышленное строительство таким, каким оно было в XIX веке, уже совершенно точно не будет. А вот некоторые инфраструктурные проекты вполне могут получить исторический статус в будущем.





