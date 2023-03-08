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    Собака — русское слово? А богатырь? Тест: сможете ли вы отличить исконно русские слова от заимствованных

    Готовы поспорить, что 12 из 12 наберут единицы

    1337
    1 комментарий
    Даже Лев Толстой и Александр Пушкин провалили бы этот тест
    Даже Лев Толстой и Александр Пушкин провалили бы этот тестИллюстрация: Дарья Селенская / Сеть городских порталов
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    В феврале Госдума приняла поправки в закон о государственном языке. Теперь нельзя будет использовать иностранные слова, если в русском нет общеупотребительных аналогов.

    Со словами вроде «жалюзи», «лизинг», «имидж» и прочими всё понятно. Но как же вы удивитесь, когда узнаете, что огромное количество заимствованных слов так хорошо замаскировались под исконно русские, что их сможет отличить только лингвист.

    Попробуйте пройти наш сложный тест и пишите в комментариях, какие слова удивили вас больше всего!

    Раз уж говорим про родное и неродное, то чье слово «родина»?

    На Руси люди жили в избах. Значит, слово русское. Да?

    Ну а терем?

    Изба и терем стояли в деревне. Ну хоть деревня — наше?

    Слово «ярмарка» выглядит исконно русским. Так ли это?

    Вспомним про друга человека. «Собака» — чье слово, наше?

    Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович — русские богатыри. А «богатырь» — русское слово?

    Мужчины на Руси носили кафтаны. Наше слово?

    Но сарафан-то точно русское слово... Или нет?

    Так. Это уже не смешно. Если и «матрешка» окажется не русским словом...

    Хлеб всему голова. А как насчет принадлежности хлеба к русскому языку? Чье слово?

    А слово «жизнь» чье?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Собака — русское слово? А богатырь? Тест: сможете ли вы отличить исконно русские слова от заимствованных

    Браво! Любо поглядеть на такой результат

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Собака — русское слово? А богатырь? Тест: сможете ли вы отличить исконно русские слова от заимствованных

    Вы хорошо справились. Но согласитесь: нам удалось вас удивить?

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Собака — русское слово? А богатырь? Тест: сможете ли вы отличить исконно русские слова от заимствованных

    Представляем, сколько раз у вас в голове промелькнула мысль: «Да не может быть!»

    Поделитесь результатом

    Даже Лев Толстой и Александр Пушкин провалили бы этот тест
    Даже Лев Толстой и Александр Пушкин провалили бы этот тестИллюстрация: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

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    РоссияРусские словаЗаимствованные словаТестРусский языкИностранные слова
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