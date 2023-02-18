Готовились как к переговорам с террористами: как отказаться от гражданства России

Фото: Игорь Иванко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





За прошлый год более 4 тысяч россиян отказались от гражданства. Непростая процедура развода с Родиной до сих пор заставляет шевелиться волосы у некоторых бывших соотечественников. «Фонтанка» попросила их поделиться опытом.



Каждый гражданин России имеет право отказаться от гражданства, согласно федеральному закону № 62 «О гражданстве». Тем, кто живет за границей, нужно обратиться в консульское учреждение РФ, а тем, кто в России, — в территориальные органы МВД.

Но есть три важных условия.



Во-первых, нельзя иметь перед страной невыполненные обязательства — например, долги по налогам. Во-вторых, нужно быть чистым перед законом — не быть обвиняемым по уголовному делу либо осужденным по приговору суда, который подлежит исполнению. В-третьих, самое главное — нужно иметь уже другое гражданство или гарантии его приобретения: свидетельство о браке с иностранцем, ПМЖ или прочее.



Набор документов опубликован на сайте российских консульских учреждений (например, в Мюнхене https://rusconsmchn.mid.ru/withdrawal_from_citizenship) и изобилует нюансами, каждый из которых может отправить заявителя «на второй круг».

Пакет документов для отказа от гражданства России

В первую очередь понадобится заполнить заявление об отказе от гражданства. Заявления теперь принимаются к рассмотрению исключительно через специальный интернет-сервис МИД России. От руки заполнять нельзя. В анкете надо будет расписать свой трудовой путь за последние пять лет, включая учебу, с адресами. Желательно указать серию и номер паспорта, по которому выезжали из России. После заполнения документ нужно распечатать в двух экземплярах. Всё.



Проще только принести три фотографии 3,5×4,5 и купить конверт. Дальше уровень сложности повышается.

Понадобятся свидетельство о рождении с копией и действующий загранпаспорт с копией страниц с персональными данными. Важный нюанс: до истечения срока действия паспорта должно оставаться не менее 6 месяцев. В противном случае придется сначала получить новый. Кроме того, если заявитель изменил фамилию, имя или отчество, то он обязан обменять паспорт на новое имя и потом уже выходить из гражданства.



Если ФИО менялись, то потребуется свидетельство о перемене фамилии, имени или отчества, российское или иностранное, заверенное штампом «Апостиль» с переводом на русский язык, заверенным нотариусом в России или в консульстве. Понадобится также свидетельство о браке-разводе или выписка из семейной книги.



Нужен будет документ, подтверждающий разрешение на проживание в иностранном государстве, и иностранное удостоверение личности. Можно без апостиля, но с переводом на русский язык и заверением нотариусом на территории РФ или в консульстве. Если другого гражданства нет, то понадобится подтверждение возможности его предоставления. В оригинале, со штампом «Апостиль» и переводом на русский язык.

Потребуется документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства в России. Речь идет о штампе во внутреннем паспорте или справке из подразделения МВД. Если их никак не получить, то придется заполнить одно из двух заявлений: о снятии с регистрационного учёта по месту жительства в России или заявление об отсутствии регистрации по месту жительства в России. Разумеется, всё должно быть заверено нотариусом на территории России или в генконсульстве.



Вишенка на торте — документ об отсутствии задолженности по уплате налогов. В оригинале. Требуется доказать, что у вас нет долгов в России. Это отдельный квест. Как получить бумагу, расписано на сайте ФНС. Если кратко, то заявление и копию паспорта нужно отправить по почте (не электронной) в Москву и дождаться оттуда ответа. Справка подписывается начальником Межрегиональной инспекции ФНС России по централизованной обработке данных и заверяется гербовой печатью.



Если удалось всё собрать и заверить, то остается лишь заплатить 68 евро за услуги и ждать. Срок согласования заявления составляет до 6 месяцев, если идет по упрощенной схеме — то есть уже есть гражданство другой страны или ПМЖ. Если еще нет, то до 12 месяцев.



Но это в случае, если документы примут с первого раза, а так происходит не у всех.

Личный опыт отказа от гражданства России

Сын бывшего гендиректора группы предприятий «Ижмаш» Денис Городецкий лишился российского гражданства под конец 2022 года. 24 октября президент Владимир Путин подписал указ, в котором удовлетворил его заявление. В своих соцсетях Городецкий кратко описал процедуру: «В лучших российских традициях хамства, со швырянием документов и криками: «Что вы тут мне принесли?! Ну и что, что по закону! У меня инструкция! Как сделать? Понятия не имею! Справок не даю!» и в таком духе». Живущая в Германии Мария Званцева добавила, что за 11 лет почти ничего не изменилось: «портал в царство абсурда, холодного хамства и унижений».

«Чего только мы с несчастными согражданами не претерпели, мда. Знаменитые очереди у ворот — куда там давкам за водкой и сахаром. Приезжали в Бонн, Франкфурт к шести-семи утра, иногда уже с ночи стучали зубами на холоде, составляли списки, давились, один раз я с ребенком на руках даже отпихивала лезущего напролом мужика, — вспоминает Мария. — Помещение забито ноющими детьми, причитающими, еле ковыляющими стариками — как на беженском пароходе. Из всех удобств — туалет на две кабинки, ни кулера, ни комфортных стульев хотя бы пожилым. Хамский тон, повышенные голоса по обе стороны окошка, нередко ругань и плач — когда вдруг нужен документ, за которым лететь 5 тыщ км «домой», искать давно не существующую контору или ЗАГС. И всё лично, в трех экземплярах, боги, яду мне, яду...»



Катарсис мытарств настал в день выхода её семьи из гражданства.

«К расставанию с родным государством мы готовились как к переговорам с террористами — без права на ошибку. Сложнейший пакет документов был собран и заверен в двух странах. Нас направили, разумеется, к самому отвратному, иезуитски безжалостному консульскому офицеру, мы его знали — и понимали, что это их лучший профессионал, в отличие от прочих — квалифицированный специалист. Обязанный передать нас государству ФРГ по всем правилам.



Так вот, вероятно, впервые в его практике — это было заметно по перекошенной физиономии — он получил безукоризненно подготовленные бумаги. На каждое «а теперь покажите» мы молча выкладывали нужное удостоверение, заполненный формуляр, заверенное свидетельство, непросроченную выписку с правильной печатью. Когда всё, до последнего листочка, было предъявлено, он с позеленевшей от ненависти мордой выдал нам пять справок о выходе из гражданства РФ», — рассказала Званцева.



По её словам, всем в консульстве было плевать, что семья российского ученого-физика получает паспорта другой страны, «подумаешь, невелика потеря», но тем приятнее оказалась символическая победа «над равнодушным бюрократическим чудовищем на его поле и его оружием».

Мария отметила, что ряд её знакомых сохраняет его чисто из практического подхода.

«Не отказывались от гражданства те из наших знакомых и друзей, у кого были житейские причины. Например, необходимость постоянно навещать пожилых родителей или распоряжаться недвижимостью, непроданные квартиры», — рассказала она «Фонтанке».

Сама же она ездила в Москву с визой всего раз.

Бывший светский журналист Божена Рынска (Малашенко) заявила о начале процедуры отказа от гражданства России в сентябре 2022 года. Но до сих пор с ним живет.

Она столкнулась со сложностями при получении справки об уплате налогов. Рынска заказала её в кабинете ФНС, но бумага пришла без печати, и в консульстве ее не приняли. Тогда она заказала еще одну справку — по почте в ФНС, а вторую — на «Госуслугах» в МФЦ в Москве. В итоге первая вообще не пришла. Вторую определили на 19 сентября. Но в этот день в МФЦ случился сбой, и ничего выдать не смогли.



«Я вызвала начальницу МФЦ Раменки. Она пообещала лично мне позвонить, когда всё будет готово. Продинамила. И как будто в издевательство, вечером пришли налоги на 90 тысяч за всю мою недвигу. То есть как бабло брать, они тут как тут, стоят клацают зубами. Но как дать мне справку, что всё уплачено, у них лапки», — резюмировала Божена.

В итоге, как рассказала Рынска «Фонтанке» по состоянию на февраль 2023 года, она всё же подала на выход из гражданства в консульстве России в Латвии — бумаги удалось собрать.



«Нужна была справка об уплате всех налогов, нужно было выписаться из квартиры, нужно было свидетельство о рождении предоставить. Но пока ответа нет. Статусом я не интересовалась, так как на меня навалились новые суды, на них нужно присутствовать, и для этого нужен российский паспорт. Поэтому я решила, что пусть всё идёт своим чередом и решится в своё время наилучшим для меня образом. Я заметила, что когда я не прошибаю стенку лбом, то всё складывается как по нотам», — отметила она.



В 2022 году от российского гражданства отказались основатели «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, интернет-банка Revolut Николай Сторонский, Freedom Finance Тимур Турлов, «Тройки-диалог» Рубен Варданян, инвестор Юрий Мильнер. Уехали из России, получили гражданства других стран и просят больше не называть их российскими предпринимателями братья Игорь и Дмитрий Бухманы — основатели одного из крупнейших в мире разработчиков игр Playrix и создатель соцсетей «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. Всего в прошлом году от российского гражданства отказались 4 306 человек, сообщили РБК в департаменте информации и печати МИД России на основании данных диппредставительств и консульских учреждений страны за рубежом. Это не рекорд. Для сравнения, в 2019 году от российского гражданства отказывались не намного чаще — 4 356 раз.



Илья Казаков, «Фонтанка»

