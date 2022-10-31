Сын гендиректора «дочки» «Газпрома» отказался от российского гражданства

Гендиректор британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский, занимающий 16-е место в рейтинге Forbes российских миллиардеров с состоянием в 7,1 млрд долларов, отказался от российского гражданства «некоторое время назад».
Об этом на днях написала британская газета со ссылкой на представителя Revolt. «Ник — гражданин Великобритании. Ранее в этом году он отказался от российского гражданства по рождению», — заявили газете в компании.
По словам представителя Revolt, позиция Сторонского относительно боевых действий на Украине общеизвестна: он по-прежнему призывает к их прекращению. После эскалации конфликта компания предложила релокацию сотрудникам на Украине и в России, а также закрыла свои российские офисы.
Отец миллиардера Николай Сторонский-старший занимает пост гендиректора входящей в «Газпром» компании «Газпром промгаз». Украина 19 октября ввела против него санкции. Однако, как уточняет Forbes, сын топ-менеджера отказался от российского паспорта еще до этого.
По данным издания, это четвертый предприниматель из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, отказавшийся от российского гражданства за последние месяцы. Ранее это сделали миллиардер Юрий Мильнер, покинувший Россию вместе с семьей в 2014 году, Рубен Варданян — в связи с решением переехать в Арцах (Армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики), а также основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. Он больше 10 лет прожил в Казахстане и для получения паспорта этой страны, ему пришлось отказаться от паспортов других государств, поскольку республика не допускает наличия второго гражданства.