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    Олег Тиньков заявил, что отказался от российского гражданства

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    Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Об этом он 31 октября написал в соцсетях.

    Бизнесмен опубликовал соответствующую справку, датированную 26 октября. Свое решение он мотивировал пацифистскими взглядами и назвал себя патриотом России.

    Тиньков стал пятым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, отказавшимся от российского гражданства за последние месяцы. Ранее это сделали гендиректор британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский, основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, руководитель компании DST Global Юрий Мильнер и предприниматель Рубен Варданян.

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