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    Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

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    Миллиардер Юрий Мильнер, входящий в топ-15 российского списка Forbes с состоянием 7,3 млрд долларов, 10 октября сообщил о выходе из российского гражданства.

    В социальной сети он написал, что покинул Россию вместе с семьей еще в 2014 году, а в октябре этого года завершил процедуру выхода.

    Юрий Мильнер — руководитель компании DST Global, инвестирующей в интернет-компании на поздних стадиях.

    Ранее от российского гражданства отказались основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов (состояние 2,4 млрд долларов) и предприниматель Рубен Варданян (1 млрд долларов).

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