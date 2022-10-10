Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

Миллиардер Юрий Мильнер, входящий в топ-15 российского списка Forbes с состоянием 7,3 млрд долларов, 10 октября сообщил о выходе из российского гражданства.
В социальной сети он написал, что покинул Россию вместе с семьей еще в 2014 году, а в октябре этого года завершил процедуру выхода.
Юрий Мильнер — руководитель компании DST Global, инвестирующей в интернет-компании на поздних стадиях.
Ранее от российского гражданства отказались основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов (состояние 2,4 млрд долларов) и предприниматель Рубен Варданян (1 млрд долларов).