Проблема в топливном баке. Из России отзовут более 8 тысяч автомобилей Lexus

Российское подразделение автоконцерна «Тойота» по второй за неделю отзывной программе в России отзывает 8 301 автомобиль Lexus. Об этом 27 января сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под отзыв попали реализованные с марта 2012 года по октябрь 2019-го автомобили моделей — GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F.

В них может возникнуть проблема с вентиляционной трубкой топливного бака — устройством контроля улавливания паров топлива, которое расположено внутри бака и крепится к нему с помощью фланца.