2 февраля — круглый стол «Куда частному инвестору податься»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Ситуация на фондовом рынке в 2022. Как действовали частные инвесторы?
- Как можно было минимизировать потери в этой ситуации? Какая тактика оказалась наиболее успешной?
- Стоит ли сейчас выходить на рынок акций и облигаций? С какой суммой стоит инвестировать в фондовый рынок?
- Позиция компаний по выпуску облигаций — насколько актуален этот инструмент для эмитентов и инвесторов?
- Инвестиции в валюту на фоне волатильности рубля: стоит ли переключиться с долларов и евро на юани и дирхамы?
- Инвестиции в ценные металлы: как повлияла на спрос отмена НДС на продажу золотых слитков для физлиц?
- Недвижимость как вечный инструмент для инвестиций: сохранять или зарабатывать?
Крупнейший обвал российского фондового рынка в феврале 2022 года охладил интерес к вложению средств в ценные бумаги. Не добавила оптимизма и ситуация с «застрявшими» за рубежом активами. Но при этом доля частных инвесторов на рынке выросла, впервые достигнув, по данным Мосбиржи, к концу ноября 80,2%, а общее число тех, у кого есть брокерские счета, достигло 22,6 млн человек, хотя в торгах участвует лишь 10% из них. Все это происходило на фоне скачков курса иностранных валют и общей нестабильности в экономике. О том, какие стратегии для инвестирования выбирать сегодня — поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются: представители банков, брокеров, управляющих компаний, финансовые консультанты и частные инвесторы, представители агентств недвижимости и застройщиков.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 2 февраля 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru