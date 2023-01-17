2 февраля — круглый стол «Куда частному инвестору податься»

Крупнейший обвал российского фондового рынка в феврале 2022 года охладил интерес к вложению средств в ценные бумаги. Не добавила оптимизма и ситуация с «застрявшими» за рубежом активами. Но при этом доля частных инвесторов на рынке выросла, впервые достигнув, по данным Мосбиржи, к концу ноября 80,2%, а общее число тех, у кого есть брокерские счета, достигло 22,6 млн человек, хотя в торгах участвует лишь 10% из них. Все это происходило на фоне скачков курса иностранных валют и общей нестабильности в экономике. О том, какие стратегии для инвестирования выбирать сегодня — поговорим на круглом столе.

