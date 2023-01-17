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    2 февраля — круглый стол «Куда частному инвестору податься»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Ситуация на фондовом рынке в 2022. Как действовали частные инвесторы?
    • Как можно было минимизировать потери в этой ситуации? Какая тактика оказалась наиболее успешной?
    • Стоит ли сейчас выходить на рынок акций и облигаций? С какой суммой стоит инвестировать в фондовый рынок?
    • Позиция компаний по выпуску облигаций — насколько актуален этот инструмент для эмитентов и инвесторов?
    • Инвестиции в валюту на фоне волатильности рубля: стоит ли переключиться с долларов и евро на юани и дирхамы?
    • Инвестиции в ценные металлы: как повлияла на спрос отмена НДС на продажу золотых слитков для физлиц?
    • Недвижимость как вечный инструмент для инвестиций: сохранять или зарабатывать?

    Крупнейший обвал российского фондового рынка в феврале 2022 года охладил интерес к вложению средств в ценные бумаги. Не добавила оптимизма и ситуация с «застрявшими» за рубежом активами. Но при этом доля частных инвесторов на рынке выросла, впервые достигнув, по данным Мосбиржи, к концу ноября 80,2%, а общее число тех, у кого есть брокерские счета, достигло 22,6 млн человек, хотя в торгах участвует лишь 10% из них. Все это происходило на фоне скачков курса иностранных валют и общей нестабильности в экономике. О том, какие стратегии для инвестирования выбирать сегодня — поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются: представители банков, брокеров, управляющих компаний, финансовые консультанты и частные инвесторы, представители агентств недвижимости и застройщиков.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 2 февраля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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