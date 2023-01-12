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    Правовые дискуссии

    16 февраля — правовая дискуссия «Право ВЭД»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в дискуссии для представителей бизнеса, юристов и судей.

    В программе дискуссии:

    • Санкционный комплаенс и контрсанкционная защита.

    • Таможенные споры.

    • Правовая защита при торговле с контрагентами из недружественных стран.

    • Интеллектуальная собственность в трансграничных отношениях.

    • Морское право.

    • Правовая защита экспорта.

    • Транснациональная экспансия российского бизнеса: юридические проблемы и возможности доступных локаций.

    Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.

    По результатам дискуссии запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру» и размещение видеотрансляции на Youtube-канале «Фонтанка.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Елизавета Соломина, e.solomina@fontanka.ru, +7(904)337–79–09

    План мероприятий

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