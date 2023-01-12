16 февраля — правовая дискуссия «Право ВЭД»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в дискуссии для представителей бизнеса, юристов и судей.
В программе дискуссии:
• Санкционный комплаенс и контрсанкционная защита.
• Таможенные споры.
• Правовая защита при торговле с контрагентами из недружественных стран.
• Интеллектуальная собственность в трансграничных отношениях.
• Морское право.
• Правовая защита экспорта.
• Транснациональная экспансия российского бизнеса: юридические проблемы и возможности доступных локаций.
Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.
По результатам дискуссии запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру» и размещение видеотрансляции на Youtube-канале «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться:
Елизавета Соломина, e.solomina@fontanka.ru, +7(904)337–79–09