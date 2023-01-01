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    После гибели ребёнка под колесами каршеринга возбуждено дело. Петербуржца готовят к аресту

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    После аварии в Кировске, где пьяный водитель сбил маму с двумя детьми, возбуждено уголовное дело. Об этом 1 января сообщили в Следственном комитете Ленинградской области.

    Дело возбуждено по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 25-летний подозреваемый житель Петербурга задержан. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Органами следствия в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

    Первого января в Кировске около девяти часов утра «Киа Рио» сбил маму с двумя детьми во дворе дома. Девочка пяти лет погибла на месте, её трёхлетний брат в реанимации в тяжёлом состоянии. У женщины сломана нога. Водитель автомобиля находился за рулём в нетрезвом состоянии, прав его лишили ранее за грубые нарушения ПДД.

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