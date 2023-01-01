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    Пьяный петербуржец на каршеринге раскидал пешеходов в Кировске. Ребёнок погиб на месте

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    Пятилетний ребёнок погиб, ещё один оказался в реанимации в результате аварии с каршерингом в Кировском районе Ленобласти. За рулём сидел петербуржец без прав и здравого смысла.

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    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, смертельная авария случилась на улице Новой, 6, в Кировске незадолго до девяти часов утра 1 января. 34-летняя женщина с двумя детьми гуляла во дворе у дома, когда с дороги на газон вылетел «Киа Рио», сбил их и врезался в припаркованный «Рено Логан».

    Девочка пяти лет погибла на месте, её трёхлетний брат в реанимации в тяжёлом состоянии. У матери сломана нога.

    «Устан­овлено, что в момент аварии автомобилем управлял 25-летний житель Петербурга, на­ходящийся в состоянии алкогольного опьян­ения. Ранее он был лишен прав за грубые нарушения ПДД», — рассказали в ведомстве.

    «Киа Рио» в аренду взял знакомый петербуржца. Он ехал пассажиром, не протрезвев после праздника.

    Водителя задержали и доставили в полицию для разбирательства. Материалы проверки передали в следственные органы, её ход контролирует Кировская городская прокуратура.

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