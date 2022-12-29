Фёдор Туркин: «Оборудования или материалов, к которым нельзя подобрать аналог или доставить через третьи страны, сегодня нет»

Фото: предоставлено пресс-службой «РСТИ» Поделиться Поделиться





В декабре завершилось возведение нового корпуса Отделения экстренной медицинской помощи НИИ им. И. И. Джанелидзе, застройщиком которого выступал холдинг «РСТИ». Председатель совета директоров холдинга Фёдор Туркин рассказал «Фонтанке» о том, как складывалась ситуация на рынке госзаказа в 2022 году и как решаются вопросы импортозамещения при возведении сложных инфраструктурных объектов.

— С какими сложностями вы столкнулись в этом году при возведении проектов по госзаказу? Заметны ли какие-то из введенных антисанкционных послаблений для строительной отрасли?



— Каких-то значительных послаблений мы не чувствуем. Государственные заказчики, с которыми мы работаем, продолжают действовать в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе…». С начала пандемии и ужесточения санкций стоимость некоторых строительных материалов и оборудования значительно увеличилась. В этой связи компании получили возможность пересмотреть сметы в сторону удорожания с их последующим пересогласованием в органах государственной экспертизы. Эту возможность мы используем, и уже пересмотрели сметы по ряду реализуемых нами объектов. Во всем остальном правила игры остаются прежними.



— Какие объекты госзаказа «РСТИ» реализует в настоящее время?

— В первую очередь это новый корпус Отделения экстренной медицинской помощи НИИ им. И. И. Джанелидзе, который мы сдали в декабре. Это уникальное медицинское учреждение, которое позволит оказывать полный объем скорой медицинской помощи пациентам по всем профилям. В новом корпусе 8 операционных, в том числе противошоковые, нейрохирургическая и ангиографическая, 4 палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген), экспресс-лаборатории и другие помещения. Вертолетная площадка обеспечивает возможность оперативно доставлять экстренных пациентов в операционные приемного покоя. Новый корпус сможет принимать до 350 пациентов в сутки.



Новый корпус Отделения экстренной медицинской помощи НИИ им. И. И. Джанелидзе Фото: предоставлено пресс-службой «РСТИ» Поделиться Поделиться





Также мы строим новый корпус Детской городской больницы № 1 на улице Авангардной. Уже выполнены работы по устройству котлована, завершено устройство свайного поля и монолитного ростверка. В связи тем, что проект был выполнен еще в 2015 году и с тех пор претерпел множество изменений по нормативам, мы, по согласованию с заказчиком, переработали документацию и получили новое заключение государственной экспертизы.



— Пришлось ли столкнуться с трудностями в связи с санкциями? Какие потери оказались самыми серьезными?

— Сложности есть. И это общая для рынка проблема. С рынка ушли западные производители оборудования и материалов, логистические цепочки были разрушены. Однако кое-что нам уже удалось сделать. Мы успешно решили часть вопросов с поставками оборудования и материалов — где-то за счет имеющегося запаса оборудования и материалов на складах, где-то за счет подбора российских аналогов или аналогов из дружественных стран, где-то за счет поставок через третьи страны. Все действующие контракты оборудованием и материалами мы обеспечили.



Есть и трудно заменяемые позиции — это в первую очередь лифтовое, насосное и электротехническое оборудование. В настоящее время дилерскими центрами осуществляются мероприятия по донастройке и перенастройке логистических цепочек. Мы рассчитываем, что заработают поставки этого оборудования в рамках параллельного импорта, будут поставки качественных аналогов из дружественных стран. На запрос должны отреагировать и отечественные производители. Ведь это оборудование требуется не только для строительства, но и для дальнейшей эксплуатации построенных объектов — рано или поздно любая техника выходит из строя и требует замены.



— Приводит ли поиск новых поставщиков к удорожанию?

— Подбор аналогов в России не дает значительного удорожания материалов. Рост стоимости мы чувствуем, если речь заходит о параллельном импорте. Кроме того, при поставках через третьи страны логистические цепочки удлиняются и становятся непредсказуемыми. Тут, конечно, возникает вопрос, насколько важна продукция данного конкретного производителя и возможно ли в принципе подобрать ей качественный аналог. В медицинских объектах, на строительстве которых специализируется наш холдинг, сложнее всего заместить так называемое «тяжелое» оборудование, компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы и т. п. Но точно могу сказать, что оборудования или материалов, к которым нельзя было бы подобрать качественный аналог или доставить через третьи страны, сегодня нет.



Более того, государственный контракт формируется таким образом, что абсолютно все составляющие проекта, реализуемого по госзаказу, имеют отечественного производителя, за исключением того оборудования, которое у нас попросту не производится. Но если мы находим конкурентоспособные по качеству и цене российские аналоги, то заказчик, как правило, легко идет навстречу. К примеру, на одном из наших объектов мы заменили медицинские климатизированные модули (чистое помещение) производства Viessmann Technologies (Германия) на модули отечественного производства «Хоссер». Я убежден, что импортозамещение — хороший повод для того, чтобы были вовлечены в строительную сферу местные производители. Кроме того, успешно идет работа с поставщиками из Турции, Китая, Индии. Хорошо показывают себя и наши ближайшие соседи, например Белоруссия.



— Планируете ли участвовать в новых проектах по строительству гособъектов?

— Я надеюсь, что несмотря на неопределенную экономическую ситуацию, количество объектов госзаказа со временем будет расти. Переориентация грузопотоков на Восток, локализация производств, курс на обеспечение технологического суверенитета неизбежно потребуют строительства новой промышленной, научной, транспортной инфраструктуры. Совершенно очевидно, что такой огромной стране как Россия нужны центры развития внутри страны, и руководители государства уже неоднократно поднимали тему строительства новых городов.

Так или иначе, мы сейчас становимся участниками формирования нового экономического ландшафта страны. Для многих отраслей — это воистину время возможностей, и строительство — не исключение. Время, прошедшее с марта текущего года, показало — отечественная строительная отрасль может обходиться без западных технологий и материалов. Но ее качественное развитие требует увеличения отечественных производственных мощностей, и в особенности — проведения политики «дешевых» денег. Сейчас самое время для реализации исторической задачи: получить стратегическое преимущество перед недружественными странами для прорыва в экономике, а именно — снизить ключевую ставку до 2–3 % , а ипотечный кредит до 3–4 % . Тогда даже в сложные времена отрасль будет чувствовать себя уверенней.