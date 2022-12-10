Богатство не хуже Эрмитажа. Рассказываем о самой редкой породе кошек

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» нашла самую редкую в Петербурге породу кошек. У карельского бобтейла вместо хвоста — пушистый помпон, а кроме обычного «мяв!» он еще и презабавно чирикает. Чистокровных карелов всего 19 у шестерых заводчиков. И это в масштабе всей страны, если не мира.



Всемирная федерация кошек WCF официально признала породу в 90-х годах прошлого столетия. Первых представителей описала Ольга Миронова, основатель петербургского клуба любителей кошек «Котофей», ныне вице-президент.

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Эксперты ездили по регионам и описывали аборигенов. На Дальнем Востоке нашли курильских бобтейлов, под Ростовом-на-Дону — бесшерстных донских сфинксов, в Сибири — сибирских. Нашли аборигенную породу и в Карелии — миниатюрных кошек с причудливо изогнутым коротким хвостом. Естественная мутация, — рассказывает «Фонтанке» поклонница карельской породы Вера Шурыгина, заводчица девочки с чудным именем Cherie-Ilma Sampo Ilveksen, а в миру просто Шери. Заполучить котенка с хвостом-помпошкой для племенного разведения было проще простого — поделиться пометом была рада любая бабушка в карельской деревне в окрестностях Ладожского и Онежского озер.

— Можно было приехать и сказать: «Бабушка, какая у тебя красивая кошечка, можно мне котеночка?» И услышать в ответ: «Иди, бери, у нас их там 15 в бане», — смеется Вера. Племенное разведение короткохвостых карелов в Петербурге шло несчастливыми витками. Первый питомник полностью погиб в 1994 году из-за эпидемии болезни. Второй продержался 10 лет, с 2009-го по 2019-й, но в итоге он тоже закрылся, по личным причинам, заводчик раздал кошек-помпошек кому смог. — Третий старт племенному разведению положила Марина Саенко. Они приехали с Дальнего Востока. Для компании своему курильскому бобтейлу решили завести еще одного. Котодевочку-аборигена нашли по объявлению в карельской деревне. Пришли в «Котофей» показаться, а там всплеснули руками: «Батюшки, какой же у вас курил, это настоящий карел! Сколько лет мы уже не видели настоящих аборигенов!» Основатели клуба предложили найти им еще и кота и не дать породе исчезнуть, — пересказывает историю Вера.

Карельский бобтейл отличается изяществом — взрослая кошка весит порядка трех кило, кот едва ли дотянет до 4–5. Голова карела без типичных пушистых щечек, анфас имеет форму равнобедренного треугольника — от подбородка до кончиков ушей, характерен и «греческий» нос — прямой от кончика до лба, без изгиба в переносице. Верные приметы карелов — мохнатые кисточки на ушках и длинные прядки на лапках между пальцами, на задних лапках — штанишки, а у котов еще и пушистые гривы. Длина хвоста-помпошки варьируется от 4 до 13 сантиметров, на всем его протяжении прощупывается пара-тройка изломов. Шерсть по стандарту короткая или полудлинная, окрас любой, кроме сиамских. Еще карелы издают чирикающие звуки, но обычный кошачий «мяв!» у них тоже в ходу.

— Сейчас в Карелии нет ни одного питомника карельских кошек. Все они здесь, в Петербурге. Да и «питомник» — это лишь юридический термин, такого, чтобы были битком вольеры, нет ни у кого. Мой «питомник» — единственная кошка Шери, — смеется Вера. Счастливыми обладателями карельских бобтейлов являются всего шестеро петербуржцев-энтузиастов. Пополнить их ряды не так просто — сейчас в продаже всего одна шестимесячная подрощенная черная кошечка. Дожидаться котенка от Вериной Шери придется до августа — ближайшая вязка планируется не раньше марта, еще три месяца после родов уйдет на обязательный курс прививок.

— Нам было важно отследить судьбу племенных кошек, чтобы не начинать с нуля и не набирать аборигенов по области с нулевыми родословными, продолжить линию и закреплять уже сформированные и сертифицированные признаки. Выборка очень маленькая: мы составили генеалогическое древо карелов с 2001 года, из 238 особей с родословной осталось всего 19, причем в племенном разведении участвуют лишь 12 кошек и два котика, — рассказывает Вера.

Чистокровные карельские бобтейлы на грани исчезновения, говорит заводчица. Их меньше, чем амурских тигров, наверняка, но никто не будет трубить, что карельская порода исчезает. — Мы не хотим продавать этих кошек за миллионы рублей, наша идея — чтобы люди знали, что у нас есть такое богатство, кроме Эрмитажа, — говорит она. Встретить бобтейла в карельской деревне можно и сейчас, правда, такой котик будет считаться аборигеном. Встречают бобтейлов и в Мурино, и в Янино. Основоположницей всего питерского племенного рода стала янинская Мурка.



Гладила кошку-помпошку Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

