Открытий чудных

Ресторанный критик Дмитрий Грозный рассказывает о главных гастрономических открытиях осени 2022 года.

Rene Кафе, которое мгновенно стало объектом культа селфи-поклонников. А по-другому и быть не могло. Говорят, по выходным к столикам с главным открыточным видом здесь временами выстраивается настоящая очередь из барышень, желающих запечатлеть себя в изящной раме окна на фоне Казанского собора. Тем самым количество побывать в новом французском кафе Rene только растет. Rene открылся в новой версии Дома книги. Дом Зингера появился на Невском в начале XX века, вот и кафе выглядит в точности так, как заведение общепита эпохи модерна. Полукруглые диваны, гнутые венские стулья (говорят, отреставрированные), зеркала с истертой амальгамой — не удивлюсь, если здесь начнут снимать фильмы про Серебряный век.

Главное неудобство: в Rene есть возможность только помыть руки, туалет же находится на территории книжного магазина. Кафе открыли рестораторы Сергей Глазунов и Клим Жуков, которых прославил Aster — чуть ли не первое место в Петербурге, куда стало модно выбираться в начале дня. Вот и в Rene шеф-повар Роман Киселев придумал без всякого преувеличения даже не огромное, а гигантское меню завтраков, которые предлагают с 9 утра до половины первого по будням и до 13:30 по выходным. Почти три десятка позиций!

Для любителей традиций — сырники со сладким брусничным конфитюром и сметаной (490 рублей), вареники с вишней (450) и блины с лососем и крем-чизом (650). Для любителей гедонизма — французский омлет с крабом (950) и бутерброд с красной икрой (750), который подают на бриоши, к чему надо привыкнуть. Бутерброд покрыт икрой столь густо и выглядит столь эффектно, что стал главным кулинарным фотообъектом Rene. Дешево здесь отделаться невозможно, но пшенной каши с тыквой, которую подают с брусникой, халвой и семечками (420) достаточно для сладкого завтрака, а гречневой каши с белыми грибами, вешенками, яйцом пашот и муссом из пармезана (490) — для сытного.

Основное меню еще более капитальное. Русско-французское. Для одних солянка (590) и пельмени (490), для других луковый суп (550) и томленая щека в бургундском стиле (850). Третий сценарий посещения — кофе (190–370) с булочкой. Ватрушки — фантастические, как и их цена (350)! Da Manu Если пытаться составить список людей, которые сыграли определяющую роль в ресторанном бизнесе города, то хватит, пожалуй, и одной руки. И большой палец в этом случае — это Арам Мнацаканов. Широкой публике он известен в первую очередь как ведущий реалити-шоу типа «Адская кухня» и «На ножах». На самом деле главное, что Арам первым стал прививать в Петербурге культуру винных баров, а еще стал настоящим амбассадором итальянской гастрономии. Не зря уже давным-давно он стал кавалером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Даже в его грузинском ресторане Mama Tuta есть равиоли, в ливанском Mina — паста и пр. Поэтому вовсе не удивительно, что Арам холодной осенью 2022 года вновь открыл итальянский проект Da Manu. Manu — это Мануэль Сурачи, шеф по пицце всех ресторанов Мнацаканова, благодаря ему пиццерия R14 вошла в прошлом году в 50 Top Pizza Europe. Для Da Manu он придумал пиццу, не похожую ни на что: в ней нет ничего, кроме хруста, — настолько она тонкая. Хрустеть можно, как «Маргаритой» за 590 рублей, так и пиццей с лососем и черным трюфелем за 4 900 руб.

Мануэль родом из Калабрии (если что, это носок итальянского сапога), и, пользуясь служебным положением, он сделал особенную «Маргариту Калабрезе» (900). Это «Маргарита» наоборот — когда сначала кладут сыр, выпекают пиццу и лишь затем сверху намазывают немного томатного соуса и набрасывают оливок. Салат «Фаттуш» (750) — настоящее откровение. Легкость, свежесть, хрусткость — в тарелке есть все одновременно. А все дело в том, что всяческие листья, томаты и огурцы с соусом винконто каким-то образом засовывают внутрь пузыря из питы. Пита вдребезги разбивается вилкой, все перемешивается, и получается блюдо must eat.

Строцапретти с рагу из кабана и мягкой, как паштет, и острой колбасой ндуя (1 250) — паста не просто из Калабрии, а прямо-таки домашнее блюдо шефа. Очень пряное и очень зимнее блюдо. Чизкейк «Сан-Себастьян» (690) обозначен в меню как «нежный баскский», и это не бахвальство. Столь пленительной кремообразной текстуры в Петербурге встречать еще не приходилось. А голубика придает дополнительного шарма. Конечно, Da Manu — очень не бюджетный ресторан. Да и обстановка здесь недешевая, хотя и без пафоса. Лучший стол — у окошка под большой хрустальной люстрой. Но там лучше приходить компанией! Бар «Витя» Хорошая легенда для заведения общепита в нынешнее время — даже не половина успеха, а гораздо больше. А для бара «Витя» ресторатор Эдуард Мурадян легенду создал действительно гениальную. Формулируется она просто и хлестко: «пожалуй, единственный бар в настоящей петербургской парадной».

Ну, пожалуй, не единственный: к примеру, на Петроградской стороне есть бар 8, но какое это имеет значение! Место, где раньше могли себе позволить что-то употребить из горла только подростки и маргиналы, превратилось в территорию для отдыха абсолютно благопристойного и даже с оттенком солидности. Когда-то у Мурадяна был бар «Митя» — крошечный закуток в недрах кафе «Рубинштейн». Общей площадью метров 5 или меньше. «Витя» по сравнению с «Митей» — гигант. Тут действительно некогда была парадная настоящего дома времен северного модерна. Никакого евроремонта не проводилось, так что на месте изглоданные временем ступени, ведущие к барной стойке, и дверь лифта, за которой хранятся бутылки. Обстановка аскетичная, меню, к примеру, начертано красным фломастером прямо на стене. У дверей довольно холодно, и многие не снимают верхнюю одежду. Зато над головой — хрустальная люстра театральных размеров, а на столах оплывают свечи, воткнутые в бутылочные жерла. Самые уютные места — прямо на лестнице, застеленной ковром, справа от барной стойки, самые комфортные — столик с креслами, правда, он на пути к туалету.

Обслуживание — без душевности (о какой душевности можно говорить в парадной!), ассортимент — самый что ни на есть минималистичный: настойки (150), коктейли (390–550) etc. и мини-бутербродики, которые красоты ради здесь называют чикетти (100). Заказ тебе складывают на маленький подносик чуть-ли не из мельхиора, а дальше сам ищешь место. Настойка с томатом и кинзой больше всего напоминает рассол, вполне уместный в парадной. А самый дорогой коктейль называется «Здесь был Витя» (550). Кто такой, собственно, этот Витя, тут никто не уточняет. Но почему-то думается, что его фамилия Цой. Mad Asian BBQ Премиальный азиатский ресторан, открывшийся в одном из самых колоритно-мрачных мест Петроградской стороны. Однако, переступив порог ресторана, ощущаешь себя внутри черной лаковой китайской шкатулки. Очень-очень просторной, впрочем.

Черный потолок, черные стены, черные стулья. Обстановка крайне медитативная, естественно, полумрак, освещена лишь открытая кухня, и можно присаживаться поближе, чтобы наблюдать, как повара лепят роллы и орудуют горелкой. Об окружающем пространстве напоминает вид за панорамным окном: если кто-то организует конкурс на самую живописную петербургскую стену, то эта, скорее всего, будет в финале.

Mad открыли три повара — Андрей Красов, Никита Рендино и Роман Грачев, выходцы из легендарного уже московского проекта Lucky Izakaya Bar и прошедшие школу главного ныне шефа-экспата Глена Баллиса. О том, что Mad — ресторан не для всех, понимаешь, когда смотришь на первую строчку карты вин: бокал шампанского здесь обойдется в 1 950 рублей (а есть бутылки и по 95 тыс.). Но есть блюда, ради которых совершенно точно стоит сюда идти.

Так же как в каждом русском ресторане есть борщ, так и в каждом азиатском заведении наличествует том ям. И выделиться на общем фоне чрезвычайно сложно. Так вот совершеннейший факт: том ям от Mad — абсолютно эталонный, богатый, острый, насыщенный, бархатистый. Эпитеты можно придумывать долго, но фантастическое ощущение тайского гастрономического праздника не забываешь и спустя месяцы. В меню много маленьких закусочек для разжигания аппетита (жаль, что уже не сезон для арбуза кимчи), конечно, есть всяческие хендроллы (400–1 200), сашими (650–1 500) и боулы (750–1 850), а отдельный раздел посвящен настоящему японскому стрит-фуду — окономияки (750–950). Говорят, в переводе это означает «жарь, что хочешь». То ли пицца, то ли лепешка, то ли блин, приготовленный из пекинской капусты, сверху которого накидывается всякая снедь — креветки, грибы, угорь или даже пастрами.

Веганы могут смело заказывать приготовленный на гриле баклажан с мисо чили и тофу (850). Черную треску (1 350) подают на деревянных шпажках, как шашлычки, и выходит излишне жирновато. А на сладкое можно оставить место для азиатской версии Павловой (550) — с фейхоа и бергамотом. Vokzal1853 Тот самый случай, когда размер имеет определяющее значение. Вряд ли найдется в Петербурге человек, который еще не слышал про Vokzal1853: весь город был заклеен большими и маленькими желтыми плакатами «Чемодан. Вокзал. Фудмолл». Так что в первые недели взрыв интереса к самому большому в Европе ресторанному пространству объясним: банальное человеческое любопытство никто не отменял. Варшавский вокзал, неудачно трансформированный в ТРК «Варшавский экспресс», ныне опять стал вокзалом, но только ресторанным. Все цифры поражают: площадь (34 тыс. кв. м), число мест (4 000, это больше, чем в БКЗ «Октябрьский»), количество ресторанов (90), размеры гардероба (3,5 тыс. вешалок). На деле все пока далеко не так гламурно: гардероб еще закрыт, как и большая часть корнеров. На второй этаж (там обещаны полноценные рестораны) не подняться.

Если утром буднего дня гостей почти нет, то на выходных ощущаешь себя именно что на вокзале в час пик. Почти везде очереди, люди сидят друг у друга чуть ли не на головах — о каком-то уюте речи не идет в принципе. Где-то еще свисают провода, а где-то уже оторваны защелки в туалетах. Гораздо свободнее в зоне, где будут проводиться концерты, здесь же самые уютные зоны с диванами и креслами, расположенные над барами. Проблема одна — еды в этой части Vokzal1853 мало, в основном выпивка. Уровень цен однозначно можно назвать ресторанным. «Здесь хинкали по 110 рублей, при средней цене по городу 60 руб.», — возмущается глава семейства. Конечно, со «средним уровнем» он загибает (в «Токио-Сити» хинкали стоят 65 рублей, а в «Хачапури и вино» — 70), но в Georgiani на «Вокзале» хинкали еще и продают сразу порциями по 4 штуки.

В целом джентльменский набор еды в наличии: суши и роллы, боулы и поке, паста и пицца, шаверма и шварма, хумус и фалафель, фо бо и рамен, бургеры и плескавицы. Из оригинального — на других фудхоллах не был замечен бренд «ЧПХ», в меню которого всего 5 блюд (200–450) и все с корюшкой. Даже цезарь (350), который выдают в прямоугольной эмалированной мисочке. Стоит ли ради всего этого специально ехать на Vokzal1853? Если нет острой необходимости, то, возможно, стоит подождать еще с месяц. Пока здесь все не откроется и не устаканится. Паровоз, который стоит посреди фудмолла, за это время никуда не уедет.