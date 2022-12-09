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    Открытий чудных

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    Ресторанный критик Дмитрий Грозный рассказывает о главных гастрономических открытиях осени 2022 года.

    Rene

    Кафе, которое мгновенно стало объектом культа селфи-поклонников. А по-другому и быть не могло. Говорят, по выходным к столикам с главным открыточным видом здесь временами выстраивается настоящая очередь из барышень, желающих запечатлеть себя в изящной раме окна на фоне Казанского собора. Тем самым количество побывать в новом французском кафе Rene только растет.

    Rene открылся в новой версии Дома книги. Дом Зингера появился на Невском в начале XX века, вот и кафе выглядит в точности так, как заведение общепита эпохи модерна. Полукруглые диваны, гнутые венские стулья (говорят, отреставрированные), зеркала с истертой амальгамой — не удивлюсь, если здесь начнут снимать фильмы про Серебряный век.

    Главное неудобство: в Rene есть возможность только помыть руки, туалет же находится на территории книжного магазина. Кафе открыли рестораторы Сергей Глазунов и Клим Жуков, которых прославил Aster — чуть ли не первое место в Петербурге, куда стало модно выбираться в начале дня. Вот и в Rene шеф-повар Роман Киселев придумал без всякого преувеличения даже не огромное, а гигантское меню завтраков, которые предлагают с 9 утра до половины первого по будням и до 13:30 по выходным. Почти три десятка позиций!

    Для любителей традиций — сырники со сладким брусничным конфитюром и сметаной (490 рублей), вареники с вишней (450) и блины с лососем и крем-чизом (650).

    Для любителей гедонизма — французский омлет с крабом (950) и бутерброд с красной икрой (750), который подают на бриоши, к чему надо привыкнуть. Бутерброд покрыт икрой столь густо и выглядит столь эффектно, что стал главным кулинарным фотообъектом Rene.

    Дешево здесь отделаться невозможно, но пшенной каши с тыквой, которую подают с брусникой, халвой и семечками (420) достаточно для сладкого завтрака, а гречневой каши с белыми грибами, вешенками, яйцом пашот и муссом из пармезана (490) — для сытного.

    Основное меню еще более капитальное. Русско-французское. Для одних солянка (590) и пельмени (490), для других луковый суп (550) и томленая щека в бургундском стиле (850).

    Третий сценарий посещения — кофе (190–370) с булочкой. Ватрушки — фантастические, как и их цена (350)!

    Da Manu

    Если пытаться составить список людей, которые сыграли определяющую роль в ресторанном бизнесе города, то хватит, пожалуй, и одной руки. И большой палец в этом случае — это Арам Мнацаканов. Широкой публике он известен в первую очередь как ведущий реалити-шоу типа «Адская кухня» и «На ножах». На самом деле главное, что Арам первым стал прививать в Петербурге культуру винных баров, а еще стал настоящим амбассадором итальянской гастрономии. Не зря уже давным-давно он стал кавалером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

    Даже в его грузинском ресторане Mama Tuta есть равиоли, в ливанском Mina — паста и пр. Поэтому вовсе не удивительно, что Арам холодной осенью 2022 года вновь открыл итальянский проект Da Manu. Manu — это Мануэль Сурачи, шеф по пицце всех ресторанов Мнацаканова, благодаря ему пиццерия R14 вошла в прошлом году в 50 Top Pizza Europe. Для Da Manu он придумал пиццу, не похожую ни на что: в ней нет ничего, кроме хруста, — настолько она тонкая. Хрустеть можно, как «Маргаритой» за 590 рублей, так и пиццей с лососем и черным трюфелем за 4 900 руб.

    Мануэль родом из Калабрии (если что, это носок итальянского сапога), и, пользуясь служебным положением, он сделал особенную «Маргариту Калабрезе» (900). Это «Маргарита» наоборот — когда сначала кладут сыр, выпекают пиццу и лишь затем сверху намазывают немного томатного соуса и набрасывают оливок.

    Салат «Фаттуш» (750) — настоящее откровение. Легкость, свежесть, хрусткость — в тарелке есть все одновременно. А все дело в том, что всяческие листья, томаты и огурцы с соусом винконто каким-то образом засовывают внутрь пузыря из питы. Пита вдребезги разбивается вилкой, все перемешивается, и получается блюдо must eat.

    Строцапретти с рагу из кабана и мягкой, как паштет, и острой колбасой ндуя (1 250) — паста не просто из Калабрии, а прямо-таки домашнее блюдо шефа. Очень пряное и очень зимнее блюдо. Чизкейк «Сан-Себастьян» (690) обозначен в меню как «нежный баскский», и это не бахвальство. Столь пленительной кремообразной текстуры в Петербурге встречать еще не приходилось. А голубика придает дополнительного шарма.

    Конечно, Da Manu — очень не бюджетный ресторан. Да и обстановка здесь недешевая, хотя и без пафоса. Лучший стол — у окошка под большой хрустальной люстрой. Но там лучше приходить компанией!

    Бар «Витя»

    Хорошая легенда для заведения общепита в нынешнее время — даже не половина успеха, а гораздо больше. А для бара «Витя» ресторатор Эдуард Мурадян легенду создал действительно гениальную. Формулируется она просто и хлестко: «пожалуй, единственный бар в настоящей петербургской парадной».

    Ну, пожалуй, не единственный: к примеру, на Петроградской стороне есть бар 8, но какое это имеет значение! Место, где раньше могли себе позволить что-то употребить из горла только подростки и маргиналы, превратилось в территорию для отдыха абсолютно благопристойного и даже с оттенком солидности.

    Когда-то у Мурадяна был бар «Митя» — крошечный закуток в недрах кафе «Рубинштейн». Общей площадью метров 5 или меньше. «Витя» по сравнению с «Митей» — гигант. Тут действительно некогда была парадная настоящего дома времен северного модерна. Никакого евроремонта не проводилось, так что на месте изглоданные временем ступени, ведущие к барной стойке, и дверь лифта, за которой хранятся бутылки.

    Обстановка аскетичная, меню, к примеру, начертано красным фломастером прямо на стене. У дверей довольно холодно, и многие не снимают верхнюю одежду. Зато над головой — хрустальная люстра театральных размеров, а на столах оплывают свечи, воткнутые в бутылочные жерла. Самые уютные места — прямо на лестнице, застеленной ковром, справа от барной стойки, самые комфортные — столик с креслами, правда, он на пути к туалету.

    Обслуживание — без душевности (о какой душевности можно говорить в парадной!), ассортимент — самый что ни на есть минималистичный: настойки (150), коктейли (390–550) etc. и мини-бутербродики, которые красоты ради здесь называют чикетти (100). Заказ тебе складывают на маленький подносик чуть-ли не из мельхиора, а дальше сам ищешь место. Настойка с томатом и кинзой больше всего напоминает рассол, вполне уместный в парадной. А самый дорогой коктейль называется «Здесь был Витя» (550). Кто такой, собственно, этот Витя, тут никто не уточняет. Но почему-то думается, что его фамилия Цой.

    Mad Asian BBQ

    Премиальный азиатский ресторан, открывшийся в одном из самых колоритно-мрачных мест Петроградской стороны. Однако, переступив порог ресторана, ощущаешь себя внутри черной лаковой китайской шкатулки. Очень-очень просторной, впрочем.

    Черный потолок, черные стены, черные стулья. Обстановка крайне медитативная, естественно, полумрак, освещена лишь открытая кухня, и можно присаживаться поближе, чтобы наблюдать, как повара лепят роллы и орудуют горелкой. Об окружающем пространстве напоминает вид за панорамным окном: если кто-то организует конкурс на самую живописную петербургскую стену, то эта, скорее всего, будет в финале.

    Mad открыли три повара — Андрей Красов, Никита Рендино и Роман Грачев, выходцы из легендарного уже московского проекта Lucky Izakaya Bar и прошедшие школу главного ныне шефа-экспата Глена Баллиса.

    О том, что Mad — ресторан не для всех, понимаешь, когда смотришь на первую строчку карты вин: бокал шампанского здесь обойдется в 1 950 рублей (а есть бутылки и по 95 тыс.). Но есть блюда, ради которых совершенно точно стоит сюда идти.

    Так же как в каждом русском ресторане есть борщ, так и в каждом азиатском заведении наличествует том ям. И выделиться на общем фоне чрезвычайно сложно. Так вот совершеннейший факт: том ям от Mad — абсолютно эталонный, богатый, острый, насыщенный, бархатистый. Эпитеты можно придумывать долго, но фантастическое ощущение тайского гастрономического праздника не забываешь и спустя месяцы.

    В меню много маленьких закусочек для разжигания аппетита (жаль, что уже не сезон для арбуза кимчи), конечно, есть всяческие хендроллы (400–1 200), сашими (650–1 500) и боулы (750–1 850), а отдельный раздел посвящен настоящему японскому стрит-фуду — окономияки (750–950). Говорят, в переводе это означает «жарь, что хочешь». То ли пицца, то ли лепешка, то ли блин, приготовленный из пекинской капусты, сверху которого накидывается всякая снедь — креветки, грибы, угорь или даже пастрами.

    Веганы могут смело заказывать приготовленный на гриле баклажан с мисо чили и тофу (850). Черную треску (1 350) подают на деревянных шпажках, как шашлычки, и выходит излишне жирновато. А на сладкое можно оставить место для азиатской версии Павловой (550) — с фейхоа и бергамотом.

    Vokzal1853

    Тот самый случай, когда размер имеет определяющее значение. Вряд ли найдется в Петербурге человек, который еще не слышал про Vokzal1853: весь город был заклеен большими и маленькими желтыми плакатами «Чемодан. Вокзал. Фудмолл». Так что в первые недели взрыв интереса к самому большому в Европе ресторанному пространству объясним: банальное человеческое любопытство никто не отменял.

    Варшавский вокзал, неудачно трансформированный в ТРК «Варшавский экспресс», ныне опять стал вокзалом, но только ресторанным. Все цифры поражают: площадь (34 тыс. кв. м), число мест (4 000, это больше, чем в БКЗ «Октябрьский»), количество ресторанов (90), размеры гардероба (3,5 тыс. вешалок). На деле все пока далеко не так гламурно: гардероб еще закрыт, как и большая часть корнеров. На второй этаж (там обещаны полноценные рестораны) не подняться.

    Если утром буднего дня гостей почти нет, то на выходных ощущаешь себя именно что на вокзале в час пик. Почти везде очереди, люди сидят друг у друга чуть ли не на головах — о каком-то уюте речи не идет в принципе. Где-то еще свисают провода, а где-то уже оторваны защелки в туалетах. Гораздо свободнее в зоне, где будут проводиться концерты, здесь же самые уютные зоны с диванами и креслами, расположенные над барами. Проблема одна — еды в этой части Vokzal1853 мало, в основном выпивка.

    Уровень цен однозначно можно назвать ресторанным. «Здесь хинкали по 110 рублей, при средней цене по городу 60 руб.», — возмущается глава семейства. Конечно, со «средним уровнем» он загибает (в «Токио-Сити» хинкали стоят 65 рублей, а в «Хачапури и вино» — 70), но в Georgiani на «Вокзале» хинкали еще и продают сразу порциями по 4 штуки.

    В целом джентльменский набор еды в наличии: суши и роллы, боулы и поке, паста и пицца, шаверма и шварма, хумус и фалафель, фо бо и рамен, бургеры и плескавицы. Из оригинального — на других фудхоллах не был замечен бренд «ЧПХ», в меню которого всего 5 блюд (200–450) и все с корюшкой. Даже цезарь (350), который выдают в прямоугольной эмалированной мисочке.

    Стоит ли ради всего этого специально ехать на Vokzal1853? Если нет острой необходимости, то, возможно, стоит подождать еще с месяц. Пока здесь все не откроется и не устаканится. Паровоз, который стоит посреди фудмолла, за это время никуда не уедет.

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    Комментарии 2

    28022558909 Дек 2022 в 22:10
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.ит.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.жа.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
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    муматор09 Дек 2022 в 21:21
    опять реклама!
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