Группа «Наив» в Петербурге отметит день рождения хитами и раритетами

В 2018 году Иванов заявил, что «Наив» больше не будет выпускать полноформатные альбомы, и пока группа этому завету следует — после релиза Make Naïve Great Again панки выпустили лишь дежурный альбом The Best и аудиоверсию выступления с симфоническим оркестром «Глобалис». Помимо этого, у «Наива» вышло всего два сингла, но у поклонников, кажется, нет с этим никаких проблем — коллектив успешно гастролирует и собирает залы, исполняя до боли знакомые хиты.