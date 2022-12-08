Группа «Наив» в Петербурге отметит день рождения хитами и раритетами

Панки из «Наива» отмечают 34 года творческой деятельности. Даже несмотря на то, что состав коллектива неоднократно менялся, рокеров можно смело называть старожилами сцены. Главное — что у руля
В 2018 году Иванов заявил, что «Наив» больше не будет выпускать полноформатные альбомы, и пока группа этому завету следует — после релиза Make Naïve Great Again панки выпустили лишь дежурный альбом The Best и аудиоверсию выступления с симфоническим оркестром «Глобалис». Помимо этого, у «Наива» вышло всего два сингла, но у поклонников, кажется, нет с этим никаких проблем — коллектив успешно гастролирует и собирает залы, исполняя до боли знакомые хиты.
Грядущий концерт нельзя пропустить, если вам небезразличен русский рок — «Наив» исполнит все свои лучшие композиции, написанные за более чем три десятка лет, причем, как видно из названия программы, помимо очевидных шлягеров прозвучат и редкие композиции. Какие именно — услышим на концерте.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»