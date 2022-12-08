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    Группа «Наив» в Петербурге отметит день рождения хитами и раритетами

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    Панки из «Наива» отмечают 34 года творческой деятельности. Даже несмотря на то, что состав коллектива неоднократно менялся, рокеров можно смело называть старожилами сцены. Главное — что у руля по-прежнему Александр Иванов, который в отличной творческой форме. Убедиться в этом можно будет 18 декабря в клубе «Космонавт» (16+).

    Фото: Сатаева Лина Альбертовна, Википедия
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    В 2018 году Иванов заявил, что «Наив» больше не будет выпускать полноформатные альбомы, и пока группа этому завету следует — после релиза Make Naïve Great Again панки выпустили лишь дежурный альбом The Best и аудиоверсию выступления с симфоническим оркестром «Глобалис». Помимо этого, у «Наива» вышло всего два сингла, но у поклонников, кажется, нет с этим никаких проблем — коллектив успешно гастролирует и собирает залы, исполняя до боли знакомые хиты.

    Грядущий концерт нельзя пропустить, если вам небезразличен русский рок — «Наив» исполнит все свои лучшие композиции, написанные за более чем три десятка лет, причем, как видно из названия программы, помимо очевидных шлягеров прозвучат и редкие композиции. Какие именно — услышим на концерте.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: Сатаева Лина Альбертовна, Википедия

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