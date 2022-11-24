Алхимическая печь с бронзовыми «мумьями» и сказка из-за конторки. Гид по главной выставке зимы в Эрмитаже

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Где найти идол с берегов Нила на Исаакиевском соборе и как архитектор Казанского обозначил в самом центре Петербурга свою любовь к древней цивилизации? Персональная экскурсия для читателей «Фонтанки» от куратора выставки «Египтомания» Андрея Николаева.



До середины весны в парадных залах Зимнего дворца — аванзале и Николаевском — можно посмотреть выставку, которая с разных сторон описывает увлечение Египтом, свойственное российской культуре с конца XVIII века, — от декоративно-прикладного искусства, скульптуры и живописи до архитектуры и театра. Обратите внимание: само по себе красивое слово «Египтомания» — не маркетинговый прием Эрмитажа, а вполне себе официальный термин, передающий масштабы явления.



Выставка, приуроченная к 200-летию дешифровки египетских иероглифов Жаном-Франсуа Шампольоном, объединила более 700 экспонатов в египетском стиле из разных музеев России и частных собраний. Они поделены на несколько тем. По эрмитажной традиции, музей показывает предметы вместе с их историческими «вдохновителями». И хоть египетское собрание петербургского музея не так богато, как в Лувре или Британском музее (отличаясь от первого — в разы, а от второго — и вовсе на порядок), музей «пунктиром» знакомит со многими древними экспонатами. В том числе — имеющими загадочное происхождение.



1. От античности до Ренессанса. Египетская культура, которую первые контакты с Европой застали живой, хоть и идущей к закату, своей древностью и загадочностью вызывала любопытство еще таких известных греков, как Платон и Пифагор. «Модной» в архитектуре тема Египта стала после его завоевания Римом в 30 году до нашей эры, когда на Апеннинский полуостров стали проникать египетские культы и памятники. Ну а заочно знакома с Египтом Европа была еще по Библии, в которой тот упоминался аж свыше 600 раз.



Куратор выставки — заместитель заведующего отделом Востока Андрей Николаев объясняет, что выставка начинается в некотором роде хронологически: аванзал отдан античным сюжетам и библейским — от большой скульптуры грека Антиноя (как известно, утонувшего в Ниле) до маленьких камей и живописи, которая иллюстрирует «египетские» библейские сюжеты. Ренессанс представляют изображенные на гравюрах и в альбомах египетские памятники, оказавшиеся в Риме: «В Средневековье ими интересовались, их очищали, восстанавливали».



2. Обелиски, сфинксы и физический кабинет Строганова. Какие памятники, свойственные культуре Египта, видел каждый? Обелиски и сфинксов относят к «универсальным египтоманским сюжетам». На выставке их воплощают, например, сильно европеизированные скульптуры полулежащих придворных дам XIX века с высокими прическами и при этом большими мохнатыми лапами, а также предметы мебели и декоративно-прикладного искусства.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Перейдя в Николаевский зал, посетитель видит витрину с многочисленными обелисками — но только маленькими: настольными, с гербами российских губерний, включая петербургскую. Типологически они восходят к тем, что появились в Египте еще в IV тысячелетии до нашей эры. Но это — отечественные и западноевропейские обелиски, какими, насмотревшись на памятники в Риме, украшали свой быт состоятельные люди. На правах прототипа музей тут же показывает пирамидку с гробницы жреца по имени Рер — памятник V-VII веков до нашей эры из коллекции Эрмитажа.



«В России можно назвать несколько имен, с которыми связано распространение этой темы, — это прежде всего граф Александр Сергеевич Строганов, чей дворец находится на Невском, — продолжает Андрей Николаев. — Он сделал во дворце физический кабинет, и в нем была украшенная египетская алхимическая печь. И, как известно, Строганов работал с Воронихиным, и Воронихин был страстным египтоманом и много предметов делал — архитектурных и бытовых — с египетской тематикой. Эти настольные украшения — творчество Воронихина. И многие сфинксы и львы в Петербурге появились благодаря любви Воронихина к египтоманским мотивам».

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как выглядела «алхимическая печь с бронзовыми «мумьями» на современной акварели Ивана Несветайло, реконструирующей физический кабинет Строганова с египетским порталом и скульптурой Юпитера-Амона с надписью: «Египетское искусство в Петербурге возрождено».

3. «Сабля Наполеона». Следующей вехой в египтомании и шагом к научному изучению египетской культуры стал египетский поход Наполеона. «Здесь вы видите молодого Наполеона, который еще только делает себе карьеру, солдат-французов, мамлюков, с которыми они сражались, и оружие — оригинальную саблю Наполеона. Французские генералы использовали египетский булат, можно даже увидеть надпись арабицей, то есть это было знаменательно».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





4. Многотомное издание «Описание Египта… Древности» и Египетские ворота в Пушкине. Вместе с солдатами Наполеона на земли Египта ступили ученые, поход привел к подготовке многотомного «Описания Египта» и созданию института для исследования египетских древностей в Каире. Благодаря книге, интересующиеся смогли ознакомиться с египетскими памятниками «дистанционно», по детальным их зарисовкам. Тома представлены на выставке, один из них раскрыт на зарисовке гробницы, изображения с которой были скопированы впоследствии на Египетские ворота при въезде в Царское Село (можете пофантазировать, когда в следующий раз поедете в Пушкин, что символизирует изображение странствия душ по загробному миру на въездных воротах). Но самое главное — в издании были представлены многие египетские иероглифы, на что уже мог опираться будущая звезда науки Жан-Франсуа Шампольон.



5. Розеттский камень. Сам камень находится, конечно, не в Эрмитаже, а в Британском музее в Лондоне, но именно его изучение — центральный сюжет выставки в Петербурге. Розеттский камень был обнаружен во время наполеоновского похода, и надписи с него — один и тот же текст на разных языках — греческом и в двух системах письма на египетском (иероглифическая надпись и демотическая) тут же стали публиковать.

«Греческую надпись практически сразу перевели и опубликовали, она стала широко известной, — комментирует Андрей Николаев. — Над демотической надписью и над иератической стали работать — сопоставляли, какое царское имя, которое прочитали в греческом, находится в какой строке, в каком месте, чему соответствует. И даже такое банальное сопоставление сразу дало много результатов».

Однако процесс дешифровки на каком-то этапе затормозился: ученые не могли понять основной принцип. Его-то и изложил в своей работе 1822 года Шампольон, обнаруживший, что большая часть знаков в египетских иероглифах передает фонетику. А в следующей своей работе 1824 года Шампольон уже читал целые предложения и более фундаментально основал теорию. В том же году основные идеи Шампольона были опубликованы впервые на русском языке. А сам ученый, чей культ был велик настолько, что на выставке в Эрмитаже показывают даже прядь его волос, пошел дальше и выпустил первую грамматику, первый словарь, составил пантеон богов — в общем, заложил фундамент науки.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На выставке представлены оригинальные египетские памятники, связанные с дешифровкой, — иератические папирусы, монументальные камни с иероглификой, скоропись, которой писали литературные тексты, и более поздние стадии египетского языка.

6. Сказка о потерпевшем кораблекрушение. Среди документов, которые выставляются в Эрмитаже, — знаменитый литературный текст эпохи Среднего царства (середина XVIII века до нашей эры) — сказка о потерпевшем кораблекрушение. «Это, условно говоря, Синдбад-мореход, — пересказывает Андрей Николаев. — Рассказывается о человеке, который отправился в путешествие, потерпел кораблекрушение, вся команда погибла, его выбросило на необитаемый остров, он там встретился с разными существами, те сказали, что скоро он будет спасен, и действительно: скоро за ним приплыл корабль из Египта, спас его, и он вернулся к царю и радовался тому, что он будет жить и умирать в своем родном Египте, а не бог знает где на необитаемом острове».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Куратор объясняет, что документ уникален тем, что представляет собой классическое литературное произведение, а не хозяйственный текст и не восхваление царя. Из записанных — это один из самых ранних «абстрактных», то есть чисто литературных текстов в мире. Любопытно, что о его попадании в Эрмитаж известно немногое: «Найдено за конторкой».

7. Фантазии о Египте. Следующий большой раздел выставки — это ориентализм, любовь к восточной экзотике. Люди стали ездить в Египет, что-то видели, но узнавали и понимали не всё — а потому домысливали и излагали в книгах и альбомах в своем видении (которое зачастую было далеко от действительности). Пример тому — картина Александра-Степана Бакаловича «Моление Хонсу» из собрания Русского музея, на которой изображена группа людей, молящихся на Луну, повернув к ней ладони.



8. Фарфор от Наполеона и ваза Врубеля. Следующий раздел выставки — декоративно-прикладное искусство: как египтомания преломлялась в предметах быта — фарфоре, металлических изделиях и мебели.

«Центральный экспонат — это сервиз, который Наполеон подарил Александру I, — комментирует Андрей Николаев. — Он был создан по мотивам египетского похода и полон этими сюжетами. Это и реальные зарисовки древностей, руины храмов, и сцены, которые видел художник Доминик Виван Денон на храмах и других памятниках. В стиле — как наши Египетские ворота: вот сидит царь, в короне, автор помещает это на мороженицу — потому что «это экзотика, здорово». Впрочем, информации о том, использовался ли когда-нибудь Египетский сервиз, нет: как символ дружбы между правителями он несколько утратил свою роль, поскольку началась война».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Создатели выставки — завсектором Древнего Востока Эрмитажа Андрей Большаков и куратор, заместитель заведующего отделом Востока Андрей Николаев — сопроводили сервиз древнеегипетскими экспонатами. Они иллюстрируют архитектурные мотивы, использованные в сервизе.

Из других экспонатов в этом разделе — ваза Михаила Врубеля «Египтянин» из собрания Русского музея и разные кубоидные произведения (вообще-то копировавшие статуи определенного вида, символизировавашие умерших, но задумывались ли об этом «египтоманы» — неизвестно).



9. Спичечница Николая II и Анна Павлова. Среди заключительных разделов выставки — театральный, где на костюмах и документах рассказывается о различных постановках конца XIX-ХХ века (в том числе и нереализованных) на египетские сюжеты — с Анной Павловой и Михаилом Фокиным. Также выставку дополняют ювелирные предметы. Например, спичечница Николая II и знаменитое ожерелье с оригинальными египетскими памятниками в оправе конца XIX века. Андрей Николаев рассказывает, что в легендарном путешествии Николая II по Востоку тот останавливался и в Египте, сохранились его фотографии на фоне пирамид. Там же ему местное правительство преподнесло богато украшенную книгу о царствовании его отца — Александра III.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





10. Египетский идол на Исаакиевском соборе и непростые львы. Любой петербуржец с ходу назовет несколько зданий в городе, в оформлении которых использовались египетские мотивы, но фотоэкспозиция «Египтомания в архитектуре Петербурга» раскроет глаза на то, что на многое горожане не обращали внимания. Например, на поверженного египетского идола на фасаде Исаакиевского собора. Или на то, что некоторые каменные львы из петербургских — другой «породы»: у них «египетские» по стилю ушки, мордочка, грива и даже то, как сложены лапки.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Упоминаются и те памятники, что не сохранились до наших дней.

«Например, обелиск перед Казанским собором, — показывает Андрей Николаев. — Он был деревянным, его потом хотели сделать гранитным, но не хватило средств, поэтому он просто исчез».

Разглядеть с помощью выставки все «египетские» дома в Петербурге и увидеть описанные экспонаты можно будет в Эрмитаже до 9 апреля.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

