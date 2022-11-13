Издержки мобилизации: Как вузы Петербурга справляются с потерей своих преподавателей

Уже больше полугода сферу высшего образования в Петербурге штормит: одни преподаватели уходят, добровольно или не очень, другие — уезжают из страны или частично мобилизуются. И хотя выпускников аспирантуры и педагогических университетов не убывает, оказывается, что незаменимые все-таки есть, а студенты остаются без любимых педагогов и качественного высшего образования. Редакция «Фонтанки» собрала истории студентов и узнала, какие вузы теперь страдают от проблем с преподавательскими кадрами.

Филфак без языков

Особенно от нехватки преподавателей мучаются филфаки: философский пароход заполнили гуманитарии, а преподаватели-носители вернулись на родину. В итоге учить языки каким-то студентам не с кем, а найти ушедшим замену оказывается не так просто. Одна из студенток филфака СПбГУ рассказала редакции «Фонтанки.ру», что их иностранный лектор Лима Гейр Магне, старший преподаватель с кафедры скандинавской и нидерландской филологии, уехал из России. Он вел у студентов дисциплины «Норвежский язык» и «Лингвистические проблемы скадинавистики и нидерландистики».



Первое время студентам не могли найти другого преподавателя и ставили замены, добавляя нагрузку и без того маленькому штату сотрудников, а затем нового человека все-таки нашли. Однако есть одно но — новый преподаватель носителем языка не является. «У нас основной предмет — это иностранный язык, и у многих студентов общение с этим преподавателем было в целом единственным опытом общения с носителями, поэтому для нас его потеря была очень существенной», — поделилась студентка.

На других кафедрах ситуация не лучше, например, на отделении португальского языка осталась одна преподавательница на четыре группы: две профильные и еще две, у которых португальский идет по программе как второй язык, рассказывают студенты. Дело в том, что в марте уехала заведующая отделением португальского языка, кандидат филологических наук, курировавший работу Центра по приему экзаменов по португальскому языку как иностранному в Санкт-Петербурге. Преподавательница вела у студентов португальский язык, теоретическую грамматику, историю португальского языка и общественно-политический перевод. Также она работала в Центре португальско-бразильских исследований, одного из международных культурных центров в Петербурге на базе СПбГУ.



«Огромная проблема на португальском отделении, в марте уехала высококлассный специалист, которая вела профильные дисциплины у выпускного курса португалистов, многие писали с ней курсовые и дипломы. В этом году ребята заканчивают обучение, и эта вся ситуация была большим ударом для них. Для университета это был совершенно незаменимый преподаватель, успешный ученый и просто замечательный человек, с которым было приятно поговорить», — рассказал «Фонтанке» один из студентов.



Найти замену оказалось не так просто: позже ушел из университета еще один из преподавателей, из-за чего студенты оказались на плечах единственной оставшейся. «Помогает преподаватель с другого отделения, вообще с другой кафедры, ведёт некоторые пары, но именно на отделении португальского языка остался один преподаватель.



Она тоже замечательная, просто героиня, тянет на себе огромную нагрузку сейчас», — отметили студенты.

Пара из Мексики

Однако бывали и случаи более позитивные. Например, в ИТМО муж и жена, оба — лекторы по математике, уехали после начала военной операции, но студентов довели до конца. Дело в том, что в ИТМО часть учебных занятий возможно проводить и дистанционно. «В ИТМО есть возможность проведения занятий в дистанционном формате при условии, если дисциплина не требует очной практической вовлеченности. Также в ИТМО доступен и смешанный формат обучения — например, дистанционные лекции и очная практическая работа», — пояснили в пресс-службе вуза.



Изначально у студентов вели лекции в очном формате оба преподавателя, а после начала военной операции пара математиков написала в своем телеграмм-канале, что лекций пока не будет. Как позже узнали студенты, они уехали в Мексику. После диалога преподавателей и представителей вуза было принято решение проводить занятия дистанционно: пары перенесли на пять часов вечера субботы из-за большой разницы в часовых поясах.

При этом никаких проблем с проведением занятий не возникло: университет всячески помогал, создавал комнаты в Zoom и делал записи собраний, отметил один из студентов. Все средства контроля знаний оставались теми же, а лекции в записи не только не доставляли особых проблем, но и были даже удобными. «Из-за дистанционки ничего не пострадало, все вопросы спокойно уладились. Может, это даже к лучшему, что у нас остались эти записи занятий», — поделились студенты. Потревожила математика только к концу года — с записями появились проблемы, а порядок проведения экзамена был неизвестен. Но и здесь решение нашлось: его провели дистанционно, а желающие могли сдать очно своим преподавателям-практикам.



«Думаю, нам могли поставить другого преподавателя, но наш лектор сам не хотел нас бросать и решил довести до конца», — считает один из студентов. При этом с большими сложностями с поиском работы на новом месте лектор не столкнулся: ранее он уже работал в иностранных вузах, а после переезда рассказывал универсантам, что работает в мексиканском институте, одном из самых больших в Южной Америке.



«О том, возвращаются они или нет, мы не знаем. После экзамена преподаватель проставил всем оценки и разорвал контракт с ИТМО. Перед сессией, когда еще не было мобилизации, лектор говорил, что где-то годик он точно побудет за границей», — поделился с «Фонтанкой» студент.



«В Турцию уехал, от мобилизации скрывается»

В петербургском филиале ВШЭ тоже без потерь не обошлось: студенты рассказали редакции «Фонтанки.ру» сразу несколько историй об уехавших преподавателях и о том, как проходили занятия после этого. Например, один из лекторов по философии, кандидат наук, после 24 февраля уехал в Литву. Он написал письмо, в котором извинился перед универсантами, но сказал, что у него перед ними большие обязательства и бросить работу он не может.



Пары у студентов Вышки проходили дистанционно, пока им не нашли нового лектора, но без политики на них не обошлось. «После его отъезда вектор преподавания сменился: мы больше говорили об обстановке в мире, о патриотизме и космополитизме. Когда человек высказывал иную позицию, преподаватели принимал это не очень хорошо и к вопросу о патриотизме приводил пример: «А если ваш брат убьет вашу подругу, вы будете его все равно любить?» Наверное, это связано с профессией — он философ, за мир во всем мире. Он сидел очень грустный, поникший, чуть ли не плакал, особенно на первом занятии после его отъезда. На одной из первых пар он минут 20–30 зачитывал письма родственников погибших», — поделились студенты.



Другой уехавший преподаватель оказался более аполитичным и темы спецоперации со студентами не касался. «Наш лектор по макроэкономике уехал, но мы долго не знали, где он, думали, что у него командировка в Москве. Потом ребята как-то вычислили его по часовым поясам, спросили у него на паре об этом, и он сказал, что уехал из страны. Больше эту ситуацию мы с ним не обсуждали. Единственное, что он сделал, — записал потом то ли лекцию, то ли подкаст о том, что теперь будет с экономикой», — поделился один из его учеников.



Этому лектору замены искать даже не пришлось: он и без того вел лекции в онлайн-режиме, поэтому смог закончить учебный модуль.

Нашлись в Вышке и те, кто, со слов студентов, уехал после объявления частичной мобилизации. Один из них — преподаватель-семинарист по дисциплине «Теория вероятности». «Мы не знали, куда он уехал и что случилось, где-то месяц. Сначала сказали, что он заболел, потом — что у него что-то в семье случилось, и он сейчас не может преподавать. Потом мы спросили у лектора, когда будут проверены контрольные, а она ответила, что семинарист в Турцию уехал, от мобилизации скрывается. Это единственный комментарий, больше с ним никаких связей не было», — поделились студенты.



При этом сначала у группы не было семинаров или их вела лектор, но у нее и так было очень много своих пар, так что это была большая нагрузка до тех пор, пока не нашли другого преподавателя. Еще один из лекторов уехал в Казахстан после объявления мобилизации и больше в университете не работает, рассказали студенты.



Центр мобилизации Горного университета

При этом нашлись и те преподаватели, кому избежать мобилизации не удалось. Студенты СЗГМУ им. Мечникова рассказали, что у них на кафедре гигиены на фронт отправили Алексея Рыжкова. В самом вузе слова обучающихся комментировать отказались.

11 октября ректор Горного университета Владимир Литвиненко провёл встречу с той частью коллектива, «которая имеет возможность защищать Родину и потенциально может получить повестки из военкомата», сообщается в пресс-релизе на сайте петербургского комитета по науке. КНВШ (gov.spb.ru) На встрече сотрудники выдвинули сразу две инициативы: создание Фонда поддержки мобилизованным и Комитет семей для решения оперативных вопросов, возникающих у жён и детей тех представителей вуза, которые после получения повестки отправятся на фронт. Обе идеи ректор горячо поддержал и отметил, что каждый из мобилизованных сотрудников будет получать выплату в 100 тыс. рублей ежемесячно, а их семьям «будет оказана всесторонняя поддержка, связанная, в том числе с приоритетным представлением мест в детском саду или школе».



Кроме того, в Горном университете собрались готовить не только будущих горняков и нефтяников, но и солдат. При военно-учебном центре вуза собираются организовать краткосрочные курсы, в рамках которых желающих научат стрелять из автоматов.

Повестки в вузе получили более двадцати сотрудников, говорится в пресс-релизе, однако в оперативном штабе мобилизационного центра вузу эту информацию подтверждать отказались, а от приемной ректора «Фонтанка» не получила ответ к моменту публикации. Один из получивших повестку, судя по материалам пресс-релиза, — Вячеслав Рудко. «Я люблю свою страну и люблю свою работу. Наука на сегодняшний день — это вся моя жизнь. Считаю, что моя задача — это, в первую очередь, мобилизация усилий для того, чтобы увеличить свою производительность, принести пользу на том месте, которое я занимаю. Если же Родина сочтет, что мои профессиональные навыки и подготовка будут необходимы армии — то и на фронте», — героически заявил он на встрече.

