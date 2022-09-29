В Петербурге выросло число безработных и работников в простое

В Петербурге выросло число работников в простое. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Валерий Москаленко 29 сентября, на данный момент временно не ходят на работу 7 946 человек на 67 предприятиях (не считая работников ООО «Тойота Мотор», заявившего о консервации завода в Северной столице).



Для сравнения, в начале сентября в простое числились 7014 сотрудников на 58 предприятиях.



В режиме неполной занятости сейчас находятся 4 078 человек на 84 предприятиях. Их число, напротив, сократилось. В начале сентября такой статус имели 4 517 работника на 86 предприятиях.

