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    В Петербурге выросло число безработных и работников в простое

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    В Петербурге выросло число работников в простое. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Валерий Москаленко 29 сентября, на данный момент временно не ходят на работу 7 946 человек на 67 предприятиях (не считая работников ООО «Тойота Мотор», заявившего о консервации завода в Северной столице).

    Для сравнения, в начале сентября в простое числились 7014 сотрудников на 58 предприятиях.

    В режиме неполной занятости сейчас находятся 4 078 человек на 84 предприятиях. Их число, напротив, сократилось. В начале сентября такой статус имели 4 517 работника на 86 предприятиях.

    Безработных по сравнению с началом месяца тоже стало больше: на 29 сентября такой статус имели 17 144 человека, тогда как 8 сентября 17 053. Уровень безработицы по методологии МОТ составляет 1,6%.

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