    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, сев

    768мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.18eur60.55
    Как Смольный потратит триллионКакой будет единая квитанцияТрудные времена рынка вебкамаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В Петербурге резко упало число работников в простое

    1626
    6 комментариев

    За две недели в Петербурге в полтора раза сократилось число работников в простое. Как сообщил на своей странице вице-губернатор Валерий Москаленко, сейчас в простое находятся 7014 сотрудников на 58 предприятиях. Две недели назад временно не ходили на работу 11 318 человек в 74 компаниях.

    В режиме неполной занятости сейчас находятся 4 517 человек на 86 предприятиях, что чуть больше, чем две недели назад (4 472 сотрудника на 85 предприятиях).

    Количество безработных горожан за последние две недели немного снизилось и составило 17 053 (на 24 августа 17 183 человека).

    Во втором полугодии 2022 года число безработных в Петербурге может вырасти в четыре раза, ранее прогнозировали городские власти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close