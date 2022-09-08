В Петербурге резко упало число работников в простое

За две недели в Петербурге в полтора раза сократилось число работников в простое. Как сообщил на своей странице вице-губернатор Валерий Москаленко, сейчас в простое находятся 7014 сотрудников на 58 предприятиях. Две недели назад временно не ходили на работу 11 318 человек в 74 компаниях.



В режиме неполной занятости сейчас находятся 4 517 человек на 86 предприятиях, что чуть больше, чем две недели назад (4 472 сотрудника на 85 предприятиях).

