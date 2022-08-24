В Петербурге снова выросло число работников в простое, но неполной занятости стало меньше

В Петербурге выросло число предприятий в простое. Как сообщил 24 августа в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников, на данный момент временно не ходят на работу 11 318 человек в 74 компаниях. Для сравнения, две недели назад в простое числились 11 115 работников на 68 предприятиях.



В режиме неполной занятости сейчас находится 4 472 сотрудника на 85 предприятиях. Это немного меньше, чем две недели назад (4 529 человек на 81 предприятии).

