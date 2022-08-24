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    В Петербурге снова выросло число работников в простое, но неполной занятости стало меньше

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    3 комментария

    В Петербурге выросло число предприятий в простое. Как сообщил 24 августа в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников, на данный момент временно не ходят на работу 11 318 человек в 74 компаниях. Для сравнения, две недели назад в простое числились 11 115 работников на 68 предприятиях.

    В режиме неполной занятости сейчас находится 4 472 сотрудника на 85 предприятиях. Это немного меньше, чем две недели назад (4 529 человек на 81 предприятии).

    Количество безработных горожан за последние две недели, напротив, выросло и составило 17 183 человека.

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    Большинство работников в простое (79%) работают в сфере промышленности, преимущественно в автопроме. В режиме неполной занятости находятся в основном сотрудники транспортной сферы (43%) и промышленности (36%).

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    Комментарии 3

    Nerevar24 Авг 2022 в 20:04
    Этому виной исход иностранных компаний и нарушение поставок материалов и сырья для производств. Ждём-с осени…
    +0−1
    Dmitry Antonov24 Авг 2022 в 19:14
    Из простоя и неполной занятости постепенно переходят в безработные, но зато неполная занятость сокращается!
    +3−0
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