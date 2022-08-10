Власти Петербурга рассказали, какие предприятия ушли в простой. Среди них не только компании с иностранным капиталом

На 10 августа в Петербурге в режиме простоя находится 68 предприятий. Временно на них не ходят на работу 11 115 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.
При этом в режиме неполной занятости трудятся 4 529 человек на 81 предприятии.
По сравнению с концом июля число людей, изменивших режим занятости, сократилось. Так, на 27 июля в простое находились 11 515 человек на 80 предприятиях, в режиме неполной занятости — 4 591 человек на 83 предприятиях.
Власти Петербурга также раскрыли структуру неполной занятости. Так, среди сотрудников в простое 79 % приходится на предприятия промышленности, из них 76 % — на автопром. Из 68 остановивших деятельность 42 с иностранным капиталом, 26 — отечественные.
Среди 81 предприятий в режиме неполной занятости только 11 имеют иностранный капитал, тогда как остальные — российский. 39 % работников, которые трудятся по сокращенному графику, заняты в промышленности (36 % в автопроме), 42 % работает в сфере транспорта, 5 % в торговле.