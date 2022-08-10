Власти Петербурга рассказали, какие предприятия ушли в простой. Среди них не только компании с иностранным капиталом

На 10 августа в Петербурге в режиме простоя находится 68 предприятий. Временно на них не ходят на работу 11 115 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

При этом в режиме неполной занятости трудятся 4 529 человек на 81 предприятии.