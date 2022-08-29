Смольный: Число безработных в Петербурге во второй половине года может вырасти в 4 раза

Во втором полугодии 2022 года число безработных в Петербурге может вырасти в четыре раза. Об этом 29 августа сообщил врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 год.
По словам чиновника, на данный момент ситуация на рынке труда остается стабильной. По данным Петростата, по итогам первого полугодия в городе зарегистрировано 17,6 тысячи безработных, официальный уровень безработицы составляет 0,6%.
Однако сохраняются риски высвобождения работников в связи с остановкой предприятий и уходом иностранных компаний, отметил Алексей Зырянов. По прогнозу ведомства, к концу второго полугодия в Северной столице число безработных вырастет до 65 тысяч человек, а уровень безработицы составит 2%.
Однако меры поддержки занятости позволят снизить этот показатель уже в 2023 году. К концу прогнозного периода, то есть к 2025 году, уровень безработицы не превысит 1,6%.