Во время беспорядков на гей-параде в Белграде пострадали 12 полицейских

В Белграде в субботу проходит гей-парад, проводить который ранее запрещало МВД страны. Противники шествия с самого утра начали собираться на центральных улицах сербской столицы.



Несмотря на первоначальный запрет, ведомство всё же одобрило прогулку, заявили организаторы. Горожанам позволили пройти от здания Конституционного суда до Ташмайдана — общественного парка. При этом против шествия высказывался и президент Александр Вучич.

