Во время беспорядков на гей-параде в Белграде пострадали 12 полицейских

В Белграде в субботу проходит гей-парад, проводить который ранее запрещало МВД страны. Противники шествия с самого утра начали собираться на центральных улицах сербской столицы.
Несмотря на первоначальный запрет, ведомство всё же одобрило прогулку, заявили организаторы. Горожанам позволили пройти от здания Конституционного суда до Ташмайдана — общественного парка. При этом против шествия высказывался и президент Александр Вучич.
У здания суда собрались сотни участников, сообщает 17 сентября сербская газета Blic. Спокойная атмосфера спустя почти полчаса после старта шествия тотально изменилась: часть присутствующих начала бросать в полицейских факелы.
«Сотрудники полиции подверглись нападению группы фанатов численностью от 250 до 300 человек, вооружённых пиротехникой, палками и камнями. При этом 12 сотрудников полиции получили ранения, а пять служебных автомобилей оказались повреждены», — говорится в сообщении издания.
Всего около 6 тыс. силовиков задействованы на сегодняшнем шествии. Среди собравшихся заметили посла США в Сербии Кристофера Хилла.
На данный момент демонстранты находятся на стадионе «Ташмайдан» в одноимённом парке, где состоится концерт.