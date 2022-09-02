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    Петербурженка рассказала, как очнулась в скорой и узнала, что попала в ДТП

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    Полиция проводит проверку по факту ДТП с мотоциклистом на пересечении улиц Композиторов и Хошимина на севере Петербурга.

    О ДТП «Фонтанке» сообщила 2 сентября пострадавшая. По её словам, вчера около 14:15 на перекрёстке её сбил мотоциклист и скрылся с места ДТП. Она попала в больницу.

    «Я потеряла сознание и очнулась в карете скорой помощи, не помнила, что произошло, мне сказали, что меня сбил мотоциклист», — рассказала девушка.

    Фото: читательница «Фонтанки»
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    В пресс-службе ГУ МВД по городу и области подтвердили факт ДТП. Мотоциклист совершил наезд на девушку 2000 года рождения на пешеходном переходе у дома 7 по Композиторов. Она получила ушиб головы, перелом носа. После медпомощи её в удовлетворительном состоянии отпустили.

    Фото: читательница «Фонтанки»

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