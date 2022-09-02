Петербурженка рассказала, как очнулась в скорой и узнала, что попала в ДТП

Полиция проводит проверку по факту ДТП с мотоциклистом на пересечении улиц Композиторов и Хошимина на севере Петербурга.



О ДТП «Фонтанке» сообщила 2 сентября пострадавшая. По её словам, вчера около 14:15 на перекрёстке её сбил мотоциклист и скрылся с места ДТП. Она попала в больницу.



«Я потеряла сознание и очнулась в карете скорой помощи, не помнила, что произошло, мне сказали, что меня сбил мотоциклист», — рассказала девушка.

