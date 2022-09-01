Закаливание поневоле. Как петербуржец оставил без газа и горячей воды целый дом

Жильцы дома в Центральном районе Петербурга почти неделю вынуждены обходиться без газа. Аварийные службы каждый вечер приезжают на место, но вернуть людей к комфорту пока не получается.



О неудобствах 1 сентября рассказала читательница «Фонтанки» Валерия. По словам женщины, без тёплого душа и горячей еды жизнь в доме 76 на Лиговском проспекте заметно осложнилась.



В компании «ПетербургГаз», обслуживающей строение, сообщили, что один из жильцов затопил газопровод водой, пытаясь самовольно установить колонку.

