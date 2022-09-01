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    Закаливание поневоле. Как петербуржец оставил без газа и горячей воды целый дом

    1956
    7 комментариев

    Жильцы дома в Центральном районе Петербурга почти неделю вынуждены обходиться без газа. Аварийные службы каждый вечер приезжают на место, но вернуть людей к комфорту пока не получается.

    О неудобствах 1 сентября рассказала читательница «Фонтанки» Валерия. По словам женщины, без тёплого душа и горячей еды жизнь в доме 76 на Лиговском проспекте заметно осложнилась.

    В компании «ПетербургГаз», обслуживающей строение, сообщили, что один из жильцов затопил газопровод водой, пытаясь самовольно установить колонку.

    «Ремонтные работы были произведены, но пока что у нас возникают проблемы с установлением газоснабжения. Аварийная служба каждый вечер ездит туда, но, к сожалению, пока что результат оставляет желать лучшего. Сегодня они поедут туда повторно», — подытожили там.

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