Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes
22 июля 2022, 17:20
17 июня 2022, 17:20
24 июня 2022, 17:20
03 июня 2022, 17:20
18 февраля 2022, 17:20
Добавьте комментарий первым!
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.