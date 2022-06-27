27 июля — Круглый стол «Как держать спину прямо: проблемы с позвоночником и их решение»

Главная опора для тела человека — позвоночник. И именно на него ложится основная нагрузка каждый день — люди много сидят, поднимают тяжести, занимаются экстремальным спортом. О том, что приводит к проблемам с позвоночником и как их можно исправить — поговорим на круглом столе.
И даже ночью позвоночник до конца не может расслабиться, если матрас подобран неправильно. В результате — множество проблем, которые могут только усугубляться с возрастом.
Вопросы для обсуждения:
— Что больше всего вредит позвоночнику в повседневной жизни? Как избежать неприятных последствий для позвоночника?
— Могут ли болезни позвоночника влиять на состояние организма в целом?
— Наиболее распространенные заболевания и проблемы позвоночника — как их диагностировать, когда пора к врачу?
— Основные способы лечения проблем с позвоночником: консервативные и оперативные. Когда без операции не обойтись?
— Остеопатия в лечении проблем с позвоночником. Особенности методов и их эффективность.
— Перспективные направления в лечении болезней позвоночника — в каких сферах идут поиски и насколько они успешны?
Приглашаются клиники, врачи, занимающиеся проблемами позвоночника.
Круглый стол состоится 27 июля 2022 года в 16.00.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru