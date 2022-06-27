    Пробки

    4/10

    usd62.91eur64.33
    Жилье в ФинляндииСамооборона от акулыПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    27 июля — Круглый стол «Как держать спину прямо: проблемы с позвоночником и их решение»

    Главная опора для тела человека — позвоночник. И именно на него ложится основная нагрузка каждый день — люди много сидят, поднимают тяжести, занимаются экстремальным спортом. О том, что приводит к проблемам с позвоночником и как их можно исправить — поговорим на круглом столе.

    И даже ночью позвоночник до конца не может расслабиться, если матрас подобран неправильно. В результате — множество проблем, которые могут только усугубляться с возрастом.

    Вопросы для обсуждения:

    — Что больше всего вредит позвоночнику в повседневной жизни? Как избежать неприятных последствий для позвоночника?

    — Могут ли болезни позвоночника влиять на состояние организма в целом?

    — Наиболее распространенные заболевания и проблемы позвоночника — как их диагностировать, когда пора к врачу?

    — Основные способы лечения проблем с позвоночником: консервативные и оперативные. Когда без операции не обойтись?

    — Остеопатия в лечении проблем с позвоночником. Особенности методов и их эффективность.

    — Перспективные направления в лечении болезней позвоночника — в каких сферах идут поиски и насколько они успешны?

    Приглашаются клиники, врачи, занимающиеся проблемами позвоночника.

    Круглый стол состоится 27 июля 2022 года в 16.00.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close
    close