29 июня - круглый стол «Государственная и частная медицина: точки пересечения»

В Петербурге хорошо развит и государственный, и частный сектор медицины, и в каждом из них хватает пациентов — рынок продолжает развиваться, каждый год открываются новые клиники. Государственные учреждения при этом успешно конкурируют с частными, предоставляя платные услуги.

Частные клиники, в свою очередь, проявляют интерес к участию в системе ОМС, особенно в сфере высокотехнологичной медицинской помощи. Да и не секрет, что часто одни и те же специалисты работают как в частных, так и в государственных клиниках. О точках пересечения и перспективах расширения взаимодействия между государственными и частными медицинскими учреждениями, поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:

- Как частная медицина сосуществует с государственной, каковы основные точки пересечения? Есть ли взаимодействие? Как оно налажено?

