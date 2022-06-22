29 июня - круглый стол «Государственная и частная медицина: точки пересечения»

В Петербурге хорошо развит и государственный, и частный сектор медицины, и в каждом из них хватает пациентов — рынок продолжает развиваться, каждый год открываются новые клиники. Государственные учреждения при этом успешно конкурируют с частными, предоставляя платные услуги.
Частные клиники, в свою очередь, проявляют интерес к участию в системе ОМС, особенно в сфере высокотехнологичной медицинской помощи. Да и не секрет, что часто одни и те же специалисты работают как в частных, так и в государственных клиниках. О точках пересечения и перспективах расширения взаимодействия между государственными и частными медицинскими учреждениями, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Как частная медицина сосуществует с государственной, каковы основные точки пересечения? Есть ли взаимодействие? Как оно налажено?
- Рынок платных услуг: как конкурируют частные и государственные клиники? Как пациент делает выбор?
- Участие частной медицины в системе ОМС: рентабельность, конкуренция, доступность.
- Общая проблема: кадровый голод в медицине и как с ним бороться.
- Обмен данными между государственными и частными клиниками. Возможно ли создание единой базы данных и обмениваться ими? Доступ частных клиник к порталу «Здоровье Петербуржца».
- Как расширить сотрудничество между государственной и частной медициной. Роль страхования — добровольного и обязательного.
Круглый стол состоится 29 июня 2022 года в 12.00.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru