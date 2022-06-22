Двух бегущих детей сбил на Обводном «Фольксваген Поло»

По данным «Фонтанки», днём 21 июня на набережной Обводного канала, 92, «Фольксваген Поло» наехал на двух детей, перебегавших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Взрослых с ними не было.



Мальчик-третьеклассник получил ушибы и ссадины, его госпитализировать не стали. А вот девочка-шестиклассница попала в больницу. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей стопы.

