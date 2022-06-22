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    Двух бегущих детей сбил на Обводном «Фольксваген Поло»

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    1 комментарий

    Серьёзное ДТП произошло в Московском районе Петербурга.

    По данным «Фонтанки», днём 21 июня на набережной Обводного канала, 92, «Фольксваген Поло» наехал на двух детей, перебегавших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Взрослых с ними не было.

    Мальчик-третьеклассник получил ушибы и ссадины, его госпитализировать не стали. А вот девочка-шестиклассница попала в больницу. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей стопы.

    Дети, по сведениям «Фонтанки», граждане Узбекистана, живут и учатся в Петербурге. Водитель — житель Псковской области, на днях ему исполнилось 37 лет. К административной ответственности он не привлекался. Автомобиль принадлежит частной компании.

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    Комментарии (1)

    DEMOMON
    М-м-м... Стопа. Как вспомню, так вздрогну.
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