На проспекте Королева махали кулаками и хватались за пистолет, один человек в больнице

Вечером выходного понедельника на проспекте Королева гремели выстрелы. Одного человека они настигли.
Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, прошлым вечером четверо петербуржцев что-то не поделили у дома 46, корп. 3. Завязалась драка, и 36-летнего местного жителя подстрелили из травматического пистолета. Он попал в больницу с раной груди, но не забыл вызвать полицию.
Других участников потасовки долго искать не пришлось. Их задержали на той же улице: все живут рядом, все неработающие. У среднего по возрасту, 34-летнего, изъяли кобуру, в которой лежал травматический пистолет «Оса». По словам задержанных, стрелял не он: якобы старший, 46-летний, два раза выстрелил в обидчика, а потом передал оружие товарищу. Их третьему компаньону, по предварительным данным, 27 лет. Сам пистолет, заявил старший, принадлежал его отцу, который недавно умер.
Пока мужчины получили административные протоколы о пьяном гулянии, но могут стать фигурантами уголовного дела. Судя по всему, раньше проблем с законом у них не было.