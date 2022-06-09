«Царская ягода» активно зацвела под Петербургом, обещая урожай

Под Петербургом активно зацвела морошка. Судя по обильному цветению, летом можно ожидать богатый урожай этой ягоды, рассказывает зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».



Морошку называют «царской ягодой», считается, что Пётр I уважал её за целебные свойства. У этой ягоды много названий: арктическая малина, торфяная ягода, северный апельсин, моховая смородина, болотный янтарь, царица болот, ягода наоборот. Дело в том, что в отличие от других ягод, которые краснеют по мере созревания, морошка поспевает как бы «наоборот» — от красного к жёлтому. Красная морошка — кислая и жесткая, а спелая янтарно-желтая — нежная и ароматная. В нашем регионе морошка обычно созревает в конце июля — начале августа.

