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    «Царская ягода» активно зацвела под Петербургом, обещая урожай

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    1 комментарий
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    Под Петербургом активно зацвела морошка. Судя по обильному цветению, летом можно ожидать богатый урожай этой ягоды, рассказывает зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

    Морошку называют «царской ягодой», считается, что Пётр I уважал её за целебные свойства. У этой ягоды много названий: арктическая малина, торфяная ягода, северный апельсин, моховая смородина, болотный янтарь, царица болот, ягода наоборот. Дело в том, что в отличие от других ягод, которые краснеют по мере созревания, морошка поспевает как бы «наоборот» — от красного к жёлтому. Красная морошка — кислая и жесткая, а спелая янтарно-желтая — нежная и ароматная. В нашем регионе морошка обычно созревает в конце июля — начале августа.

    «Цветки морошки — либо мужские, либо женские, причем женских цветков, дающих вкусные плоды, гораздо меньше», — отмечает Павел Глазков.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    Комментарии (1)

    angel of death
    видео - комбикорм для леса... в начале он покормил комаров, потом клещей, ну а видео обрывается наверное с появлением медведя =)
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