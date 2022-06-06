Сэкономили. Кому Россия предлагает не выплачивать компенсации по решению ЕСПЧ

Из-за инициативы парламентариев россияне могут не получить миллионные компенсации по уже выигранным в Страсбургском суде делам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такое решение парламент примет на этой неделе. «Фонтанка» изучила, какие решения ЕСПЧ предлагается не исполнять.
Проект закона о неисполнении постановлений ЕСПЧ внесен в Госдуму 16 мая. Через три дня, 19 мая, был принят в первом чтении. Его авторы: депутаты Павел Крашенинников и Даниил Бессарабов, а также члены Совфеда Андрей Клишас и Владимир Полетаев. Законопроект единороссов касается решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года (16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. — Прим. ред.). По словам Вячеслава Володина, компенсации по решениям, принятым до 15 марта, будут выплачивать только в рублях и на счета в российских банках. Он также сообщил, что решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
Как объяснил «Фонтанке» адвокат Александр Передрук, ЕСПЧ будет рассматривать заявления россиян даже в случае принятия этого законопроекта: «Все события до 16 сентября 2022 года, которые охраняются Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, попадают под юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Он однозначно будет выносить по ним постановления». Это значит, что до указанной даты Россия остается в юрисдикции ЕСПЧ независимо от каких-либо внутренних решений. Такая процедура закреплена уставом Совета Европы. Другое дело, что у СЕ нет механизма воздействия на Россию, если она откажется платить.
Судя по базе данных Hudoc, с 16 марта Европейский суд по правам человека рассмотрел 35 дел против России.
По подсчетам «Фонтанки», всего Россию обязали выплатить около 594 тыс. евро. Только в двух случаях (из 35) Страсбург отказал истцу.
После 16 марта дождался решения ЕСПЧ и основатель правозащитного проекта Gulagu.net и экс-предприниматель Владимир Осечкин. Он жаловался на неоправданно длительное предварительное заключение — с момента его ареста в 2007 году и до приговора с семилетним сроком прошло более трех лет. Европейский суд по правам человека присудил правозащитнику компенсацию в размере 4,1 тыс. евро. Сам Осечкин, комментируя это решение, назвал его «насмешкой над правосудием» и «издевательством над здравым смыслом». Он сообщил, что «это очевидный результат паралича работы ЕСПЧ», и заявил, что за время разбирательства он потерял бизнес, долю в московском торговом центре и квартиру. Свои реальные потери Осечкин оценил в 2 млн долларов.
Самую серьезную компенсацию ЕСПЧ суммарно присудил бывшим чеченским милиционерам Асланбеку Даурбекову, Алихану Ахмедову и жителю Нальчика Иналу Берову, которые пожаловались на пытки со стороны силовиков. Как утверждал Даурбеков, в 2010 году в отделе милиции из него «выбили» показания в совершении изнасилования и грабежа. Дело о жестоком обращении в российском суде возбуждать не стали, ссылаясь в том числе на показания силовиков. В 2011 году Даурбекова осудили на 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. По данным правозащитников, его признали виновным в незаконном хранении оружия, разбое, похищении, убийстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.
Ахмедов, как он заявляет, пострадал тремя годами ранее от рук омоновцев, когда работал в уголовном розыске. В 2007 году Ахмедов расследовал дело, подозреваемым в котором был родственник командира ОМОН при МВД по Чеченской Республике Алихана Цакаева — Саид-Эмин Мазаев. По словам мужчины, его сковывали наручниками в подвале, подвешивали, избивали и прижигали кожу сигаретами. Позже Ленинский районный суд даже присудил Ахмедову компенсацию — 15 тысяч рублей. Дело против Мазаева закончилось для экс-милиционера тремя годами условно для него самого: суд признал Ахмедова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.
Третий заявитель, Беров, сообщил, что в 2012 году он подвергся жестокому обращению в отделе полиции в Нальчике: его били по голове, пытали током и угрожали убить, а затем… отпустили. Уголовное дело возбуждали и прекращали в России несколько раз.
ЕСПЧ посчитал неопровержимым доказательством медэкспертизы о нанесенном здоровью вреде и суммарно по трём жалобам присудил 106,7 тысячи евро.
Петербурженка Наталья Шумилина пожаловалась в ЕСПЧ после гибели своего сына. Виталий, студент Горного института, в 2001 году получил смертельное ранение, когда милиционер попытался задержать его якобы за уличную драку. Мать молодого человека рассказывала, что силовики мешали ей видеться с сыном, когда он лежал в больнице, а уже после смерти Виталия явились на его похороны для снятия отпечатков пальцев. Уголовное дело против стрелявшего милиционера прекратили через семь лет за истечением срока давности. В Страсбургском суде Россию обязали выплатить Шумилиной 60 тыс. евро.
Сразу несколько выигранных в ЕСПЧ дел касались смертей российских срочников. Жители Ульяновска Александр и Надежда Филипповы обратились в Страсбург после гибели в 2007 году сына Евгения, который служил в Кремлевском полку. Предполагаемому самоубийству предшествовал конфликт с сослуживцем, который избил Евгения и понес за это наказание. Солдат дал против своего обидчика показания и, как сказано в судебном решении, сослуживцы начали сторониться его «как крысу»: у парня вымогали деньги, оскорбляли и избивали. Старшие офицеры защищать молодого человека не стали. После очередного избиения дело не возбудили, поскольку Евгений заявил, что упал с лестницы. В июне он ушел в самоволку, но был найден и доставлен в свою часть. Через несколько дней срочника обнаружили мертвым. Европейский суд признал нарушение статей Конвенции о праве каждого человека на жизнь и недопустимости пыток и бесчеловечного отношения. Родителям погибшего солдата присудили 30 тыс. евро.
Петербурженка Галина Гвоздева — мать срочника, который погиб в 2008 году во время службы в воздушно-десантных войсках. Молодого человека нашли мертвым в лесу рядом с полевым лагерем. В кармане брюк срочника обнаружили предсмертную записку: «Дорогая мама! Простите меня за всё и не ругайте за этот поступок, я не в силах больше терпеть такое отношение; старшина не дает мне времени даже побриться и умыться, требуя, чтобы я это сделал. Вы сами увидите, как я выгляжу. Это печально. Может быть, вы сочтете этот поступок признаком слабости, но именно этого я боялся больше всего. Не буду больше об этом писать, не слишком расстраивайтесь».
СМИ писали, что во время службы петербуржец быстро стал командиром отделения. Его начальника, командира взвода, подозревали в доведении парня до самоубийства, но дело в итоге было закрыто. Как решил ЕСПЧ, российская власть нарушила ст. 2 Конвенции — право человека на жизнь, в частности, неэффективно расследовала возможность подстрекательства к самоубийству со стороны других военнослужащих. Суд обязал Россию выплатить Гвоздевой около 30 тыс. евро.
Такую же сумму ЕСПЧ присудил матери гражданина Таджикистана Далерждона Буриева, которого депортировали из России в 2018 году, несмотря на требование Страсбургского суда оставить мужчину в стране до конца разбирательств. В Таджикистане Буриева ждало обвинение в экстремизме, в том числе ему вменяли вербовку новых членов в запрещенные организации с целью свержения конституционного строя Республики. По прибытии в Таджикистан Буриева поместили в камеру. На следующий год он умер в заключении. Причина смерти — отравление.
Краснодарские активисты Алексей Некрасов и Виктор Чириков подали жалобы на административный арест сроком 15 суток, который они получили в 2016 году за акцию «День чекиста». Некрасов и Чириков закрепили на бюсте Феликса Дзержинского деревянный крест. Арест они отбывали в краснодарском спецприемнике, в котором, как утверждает Чириков, он подвергся жестокому обращению. ЕСПЧ признал нарушение права заявителей на свободу выражения мнения и права не подвергаться бесчеловечному обращению. Активистам присудили 15,8 тыс. евро.
Россияне Андрей Тесленко, Валерий Лютаревич, Николай Дьячков и Булат Нигматуллин должны были получить компенсацию после агитации против «Единой России» или призыва бойкотировать выборы, которые закончились для активистов административной ответственностью. В 2011–2018 годах всем им выписали штрафы, по нынешним меркам, очень даже «вегетарианские»: от 1 до 4,5 тыс. рублей. Страсбургский суд пришел к выводу, что так Россия нарушила право своих граждан на свободу выражения мнения, и присудил заявителям в общей сложности 9,8 тыс. евро.
По двум делам из 29 ЕСПЧ вынес отрицательное решение. Первое — по жалобе уроженца Франции
Второе дело касается жалоб двух граждан Кыргызстана Турдывая Хасанова и Шавкатбека Рахманова о том, что в случае высылки из России они столкнутся с риском жестокого обращения из-за принадлежности к узбекскому этническому меньшинству. В Кыргызстане они обвинялись в экономическом и насильственных преступлениях соответственно. ЕСПЧ решил, что оснований для вывода об особых рисках для этнических узбеков в Кыргызстане нет.
Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»