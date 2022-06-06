Сэкономили. Кому Россия предлагает не выплачивать компенсации по решению ЕСПЧ

Из-за инициативы парламентариев россияне могут не получить миллионные компенсации по уже выигранным в Страсбургском суде делам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такое решение парламент примет на этой неделе. «Фонтанка» изучила, какие решения ЕСПЧ предлагается не исполнять.



Проект закона о неисполнении постановлений ЕСПЧ внесен в Госдуму 16 мая. Через три дня, 19 мая, был принят в первом чтении. Его авторы: депутаты Павел Крашенинников и Даниил Бессарабов, а также члены Совфеда Андрей Клишас и Владимир Полетаев. Законопроект единороссов касается решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года (16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. — Прим. ред.). По словам Вячеслава Володина, компенсации по решениям, принятым до 15 марта, будут выплачивать только в рублях и на счета в российских банках. Он также сообщил, что решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Как объяснил «Фонтанке» адвокат Александр Передрук, ЕСПЧ будет рассматривать заявления россиян даже в случае принятия этого законопроекта: «Все события до 16 сентября 2022 года, которые охраняются Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, попадают под юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Он однозначно будет выносить по ним постановления». Это значит, что до указанной даты Россия остается в юрисдикции ЕСПЧ независимо от каких-либо внутренних решений. Такая процедура закреплена уставом Совета Европы. Другое дело, что у СЕ нет механизма воздействия на Россию, если она откажется платить.



Судя по базе данных Hudoc, с 16 марта Европейский суд по правам человека рассмотрел 35 дел против России.



По подсчетам «Фонтанки», всего Россию обязали выплатить около 594 тыс. евро. Только в двух случаях (из 35) Страсбург отказал истцу.

После 16 марта дождался решения ЕСПЧ и основатель правозащитного проекта Gulagu.net и экс-предприниматель Владимир Осечкин. Он жаловался на неоправданно длительное предварительное заключение — с момента его ареста в 2007 году и до приговора с семилетним сроком прошло более трех лет. Европейский суд по правам человека присудил правозащитнику компенсацию в размере 4,1 тыс. евро. Сам Осечкин, комментируя это решение, назвал его «насмешкой над правосудием» и «издевательством над здравым смыслом». Он сообщил, что «это очевидный результат паралича работы ЕСПЧ», и заявил, что за время разбирательства он потерял бизнес, долю в московском торговом центре и квартиру. Свои реальные потери Осечкин оценил в 2 млн долларов.



Самую серьезную компенсацию ЕСПЧ суммарно присудил бывшим чеченским милиционерам Асланбеку Даурбекову, Алихану Ахмедову и жителю Нальчика Иналу Берову, которые пожаловались на пытки со стороны силовиков. Как утверждал Даурбеков, в 2010 году в отделе милиции из него «выбили» показания в совершении изнасилования и грабежа. Дело о жестоком обращении в российском суде возбуждать не стали, ссылаясь в том числе на показания силовиков. В 2011 году Даурбекова осудили на 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. По данным правозащитников, его признали виновным в незаконном хранении оружия, разбое, похищении, убийстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.



Ахмедов, как он заявляет, пострадал тремя годами ранее от рук омоновцев, когда работал в уголовном розыске. В 2007 году Ахмедов расследовал дело, подозреваемым в котором был родственник командира ОМОН при МВД по Чеченской Республике Алихана Цакаева — Саид-Эмин Мазаев. По словам мужчины, его сковывали наручниками в подвале, подвешивали, избивали и прижигали кожу сигаретами. Позже Ленинский районный суд даже присудил Ахмедову компенсацию — 15 тысяч рублей. Дело против Мазаева закончилось для экс-милиционера тремя годами условно для него самого: суд признал Ахмедова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.



Третий заявитель, Беров, сообщил, что в 2012 году он подвергся жестокому обращению в отделе полиции в Нальчике: его били по голове, пытали током и угрожали убить, а затем… отпустили. Уголовное дело возбуждали и прекращали в России несколько раз. ЕСПЧ посчитал неопровержимым доказательством медэкспертизы о нанесенном здоровью вреде и суммарно по трём жалобам присудил 106,7 тысячи евро.

Петербурженка Наталья Шумилина пожаловалась в ЕСПЧ после гибели своего сына. Виталий, студент Горного института, в 2001 году получил смертельное ранение, когда милиционер попытался задержать его якобы за уличную драку. Мать молодого человека рассказывала, что силовики мешали ей видеться с сыном, когда он лежал в больнице, а уже после смерти Виталия явились на его похороны для снятия отпечатков пальцев. Уголовное дело против стрелявшего милиционера прекратили через семь лет за истечением срока давности. В Страсбургском суде Россию обязали выплатить Шумилиной 60 тыс. евро.



Сразу несколько выигранных в ЕСПЧ дел касались смертей российских срочников. Жители Ульяновска Александр и Надежда Филипповы обратились в Страсбург после гибели в 2007 году сына Евгения, который служил в Кремлевском полку. Предполагаемому самоубийству предшествовал конфликт с сослуживцем, который избил Евгения и понес за это наказание. Солдат дал против своего обидчика показания и, как сказано в судебном решении, сослуживцы начали сторониться его «как крысу»: у парня вымогали деньги, оскорбляли и избивали. Старшие офицеры защищать молодого человека не стали. После очередного избиения дело не возбудили, поскольку Евгений заявил, что упал с лестницы. В июне он ушел в самоволку, но был найден и доставлен в свою часть. Через несколько дней срочника обнаружили мертвым. Европейский суд признал нарушение статей Конвенции о праве каждого человека на жизнь и недопустимости пыток и бесчеловечного отношения. Родителям погибшего солдата присудили 30 тыс. евро. Петербурженка Галина Гвоздева — мать срочника, который погиб в 2008 году во время службы в воздушно-десантных войсках. Молодого человека нашли мертвым в лесу рядом с полевым лагерем. В кармане брюк срочника обнаружили предсмертную записку: «Дорогая мама! Простите меня за всё и не ругайте за этот поступок, я не в силах больше терпеть такое отношение; старшина не дает мне времени даже побриться и умыться, требуя, чтобы я это сделал. Вы сами увидите, как я выгляжу. Это печально. Может быть, вы сочтете этот поступок признаком слабости, но именно этого я боялся больше всего. Не буду больше об этом писать, не слишком расстраивайтесь».

СМИ писали, что во время службы петербуржец быстро стал командиром отделения. Его начальника, командира взвода, подозревали в доведении парня до самоубийства, но дело в итоге было закрыто. Как решил ЕСПЧ, российская власть нарушила ст. 2 Конвенции — право человека на жизнь, в частности, неэффективно расследовала возможность подстрекательства к самоубийству со стороны других военнослужащих. Суд обязал Россию выплатить Гвоздевой около 30 тыс. евро.

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Такую же сумму ЕСПЧ присудил матери гражданина Таджикистана Далерждона Буриева, которого депортировали из России в 2018 году, несмотря на требование Страсбургского суда оставить мужчину в стране до конца разбирательств. В Таджикистане Буриева ждало обвинение в экстремизме, в том числе ему вменяли вербовку новых членов в запрещенные организации с целью свержения конституционного строя Республики. По прибытии в Таджикистан Буриева поместили в камеру. На следующий год он умер в заключении. Причина смерти — отравление.

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Краснодарские активисты Алексей Некрасов и Виктор Чириков подали жалобы на административный арест сроком 15 суток, который они получили в 2016 году за акцию «День чекиста». Некрасов и Чириков закрепили на бюсте Феликса Дзержинского деревянный крест. Арест они отбывали в краснодарском спецприемнике, в котором, как утверждает Чириков, он подвергся жестокому обращению. ЕСПЧ признал нарушение права заявителей на свободу выражения мнения и права не подвергаться бесчеловечному обращению. Активистам присудили 15,8 тыс. евро.



Россияне Андрей Тесленко, Валерий Лютаревич, Николай Дьячков и Булат Нигматуллин должны были получить компенсацию после агитации против «Единой России» или призыва бойкотировать выборы, которые закончились для активистов административной ответственностью. В 2011–2018 годах всем им выписали штрафы, по нынешним меркам, очень даже «вегетарианские»: от 1 до 4,5 тыс. рублей. Страсбургский суд пришел к выводу, что так Россия нарушила право своих граждан на свободу выражения мнения, и присудил заявителям в общей сложности 9,8 тыс. евро. По двум делам из 29 ЕСПЧ вынес отрицательное решение. Первое — по жалобе уроженца Франции П. Д. Как он заявил, российский суд отказался вернуть его общую с россиянкой дочь в Швейцарию, где они раньше жили. В Страсбургском суде решили, что нарушения статьи Конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни не было. Во внимание приняли то, что второй ребенок россиянки, предположительно, стал жертвой сексуального насилия со стороны близкого друга П. Д.



Второе дело касается жалоб двух граждан Кыргызстана Турдывая Хасанова и Шавкатбека Рахманова о том, что в случае высылки из России они столкнутся с риском жестокого обращения из-за принадлежности к узбекскому этническому меньшинству. В Кыргызстане они обвинялись в экономическом и насильственных преступлениях соответственно. ЕСПЧ решил, что оснований для вывода об особых рисках для этнических узбеков в Кыргызстане нет.

