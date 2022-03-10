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Что Россия обещала Совету Европы (и что сделала)

Россия заявила о выходе из Совета Европы. Предполагается, что это произойдет до конца 2022 года. Какие обязательства (основные) брала на себя Россия перед и после подписания Европейской конвенции.

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При составлении тезисов были использованы следующие материалы:

Список договоров стран-участниц Совета Европы
— Официальный текст Европейской конвенции по правам человека
— Официальный российский перевод устава Совета Европы
— Что обещала взять на себя Россия в рамках членства в Совете Европы

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

piterez
Если вниматльно почитать Европейские ценности и сравнить с тем, что оголтело обещает нам кремлевская ратия, то я не удивляюсь, почему от нас отвернулся весь мир. Нам нужно просто признаться себе в том, что мы варвары и не ценим окружающий нас мир и слушаем пережитки аттавизма старорежимную и старперную власть
MinimumLaw
Т.е. чертова туча обязывающего и ничего гарантирующего. И базируясь на этом обязывающем (в частности на предпоследнем флажке) из нас вьют веревки. Ну и нафиг надо? Один черт со ЕСПЧ доходят только юристы или люди способные их нанять и содержать. Простому смертному иск в суд подать и то проблема. Особенно если судиться придется в Москве (по месту регистрации организации ответчика).
261839681
Являясь оголтелым космополитом, Владимир Владимирович втянул Россию в несметное количество международных организаций, а затраты на содержание МИДа превысили все разумные пределы.
Эра Путина близится к концу, пора начинать работу по устранению его ошибок.
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