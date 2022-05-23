Бог большой и маленький. Министр просвещения вносит ясность в нормы правописания

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 23 мая объявил что слово «бог» в соответствии с новыми правилами орфографии якобы рекомендуется писать с заглавной буквы. «Фонтанка» вместе с учеными-филологами знает: такое правило действует давно, — и разбиралась, что же теперь изменится.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Сказано это было на церемонии открытия ХХХ Международных образовательных чтений. До этого несколько дней назад Кравцов сообщил, что с 1 сентября каждую новую неделю школьники будут начинать с поднятия флага и исполнения гимна России. Также ведомство намерено дополнить российские учебники истории и программы событиями на Украине и рекомендует приступать к изучению истории в школах с первого класса. Инициативу уже подержали в Кремле и Госдуме. Потому общественность к словам министра отнеслась настороженно.



— Одна из важнейших задач, которая стоит перед нами, сохранение и развитие русского языка, — заявил министр. — Правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, также как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых. Из слов министра не вполне ясно, на какие именно наименования бога распространяются правила. А во-вторых, «бог» в значении «творец» и так по нормам русского языка пишется с прописной. Так зачем же напоминать о том, что вроде и так известно? Но ажиотаж возник, а с ним и ощущение процерковной риторики говорящего в светском государстве и недопонимание, по каким же правилам мы живем и что сейчас изменится.

Ангел и губернатор Одна из составителей нового свода правил — петербургский лингвист Светлана Друговейко-Должанская — уверяет: никаких изменений в правописании не будет. Филологи по-иному структурировали существующие нормы — не так, как это было в 1956-м и не так, как это сделано в «Полном академическом справочнике» 2006 года. Вопросов прописной и строчной практически не касались. — В новом своде, который стал поводом для споров, отражена попытка компактно изложить правила современной русской орфографии, — говорит Александр Кравецкий, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. — Свод выложен на сайте Министерства просвещения и пока не имеет официального статуса. Это хороший, компетентный справочник, в котором (это принципиальная позиция авторов) нет никаких нововведений. Во всех справочниках, появившихся в постсоветской время, слово «Бог» пишется с прописной буквы. Если вспомнить историю, надо сказать, в церковнославянском языке прописные буквы вообще не используются для обозначения имен собственных и имени Божиего. Там как знак уважения используется знак «титла». Прописные буквы как знак уважения — норма гражданской орфографии и гражданского чинопочитания.

Скажем, в переписке митрополита Московского Филарета (многотомное издание его отзывов и писем было издано в последней четверти XIX века) «ангелы» и «троица» написаны со строчной буквы, а «губернатор» — с прописной как знак административного уважения. Именно благодаря светскому этикету и чинопочитанию прописная буква стала восприниматься как знак уважения, что распространилось и на тексты церковной тематики. Особенно ярко это проявилось в постсоветское время. Правила русского языка 1956 года требовали написания слова «бог» со строчной буквы. В перестройку начался откат в другую сторону. А поскольку современная орфография куда более упорядоченна, чем дореволюционная, то у современных людей есть идея, что все можно четко нормализовать и создать систему, чтобы всячески демонстрировать свое уважение. Если посмотреть церковные издания 1990-х, когда орфографическое благочестие было чрезмерным, мы увидим прописные буквы и в прилагательных. Но в многочисленных справочниках постсоветского времени слово «бог» в монотеистических религиях пишется с прописной буквы.

«Бог» и «боги» — Начнем с того, что сама прописная буква появилась довольно-таки поздно, — объясняет Валерий Ефремов, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка филологического факультета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — Раньше большие буквы использовали только в начале строк. Первая попытка унифицировать, что писать с большой, а что с маленькой, была предпринята в начале XVII века. Первый свод русских орфографических правил датирован 1885 годом, автор — Яков Грот. Страна была религиозной, православной, потому слова «Бог», «Богородица» писались с прописной. Однако, если речь шла о других богах (допустим, олимпийских), следовало писать слово «бог» с маленькой.

В советский период в толковых словарях и справочниках слово «бог» писалось со строчной (маленькой) буквы. В религиозных текстах всегда существовали особые правила. В конце 1990-х–начале 2000-х Орфографическая комиссия РАН разработала новый свод правил правописания, который не получил статус законного, но был очень востребован временем, так как последний официальный свод правил орфографии и пунктуации, принятый в 1956 году, уже не отражал многие изменения в языке. «Богов» во множественном числе мы пишем с маленькой буквы (боги войны). В начале XXI века огромное количество людей решили, что слово «бог» в любом контексте нужно писать с большой буквы, а это неверно. В выражениях «ей-богу», «не дай бог» и тому подобных «бог» пишется с маленькой — здесь нет упоминания высшего духовного существа.

Валерий Ефремов считает: Сергей Кравцов немного опережает события, потому что новый орфографический свод, который должен будет появиться на сайте Министерства просвещения, пока не регламентирует правописание прописных и строчных букв. — Хочу еще раз подчеркнуть, официально страна пока живет по правилам орфографии и пунктуации 1956 года, — говорит Валерий Ефремов, — и сейчас академическое сообщество хочет узаконить то, что было сформулировано в полном академическом словаре-справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации» 2000-х и уточнено за последние два десятилетия, но до сих пор не получило официального статуса. Иными словами, правило о том, что слово «бог», относящееся к монотеистическим религиям, надо писать с прописной буквы в правилах 1956 года не закреплено, следовательно для официальных лиц это действительно новация. Мария Башмакова для «Фонтанки.ру»

