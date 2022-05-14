Индия запретила экспорт пшеницы на фоне событий на Украине

Власти Индии ввели запрет на экспорт пшеницы. Исключение сделано для поставок по уже выпущенным аккредитивам, пишет Times of India.



Такое решение принято на фоне роста цен, отмечает издание.



«Экспорт также будет разрешен на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств», — заявили в правительстве страны.



Индия — один из крупнейших производителей пшеницы в мире. Ранее в стране выразили желание заменить Украину на рынке пшеницы, где с посевной возникли проблемы из-за специальной военной операции. В марте Дели даже успел договорился о поставках с крупнейшим импортером пшеницы — Египтом.

