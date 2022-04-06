«Наша задача — глубоко погрузиться». Как в Общественной палате России обсуждали навозный вопрос и при чем тут Соединенные Штаты

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Поделиться Поделиться





Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части повышения эффективности государственного регулирования обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения)» внесли в Госдуму депутаты и сенаторы от «Единой России» и КПРФ. Авторы документа предлагают рассматривать навоз и помет только в качестве органических удобрений и источника повышения плодородия почв, который не оказывает влияния на окружающую среду.

«Тема у нас важная и достаточно резонансная. В наше непростое время мы ее обсуждаем, мимо пройти Общественная палата точно не может», — серьезно начала председатель экологической комиссии палаты Елена Шаройкина. Кажется, ей понадобилось набраться смелости, чтобы начать называть навоз навозом. В начале заседания Шаройкина говорила только про «отходы сельскохозяйственных животных», но уже через несколько выступлений спикеров решилась процитировать Валентину Матвиенко, которая предложила Минсельхозу «погрузиться» в проблему навоза серьезнее. «Мы все сейчас корону сняли, наша задача сейчас — глубоко погрузиться в навоз!» — бодро напутствовала специалистов Шаройкина.



Член координационного совета Общественной палаты РФ по экологическому благополучию Дмитрий Федоров сразу обозначил весомость вопроса: за год во всех российских хозяйствах образуется более 300 млн тонн навоза, причем из-за актуального нынче импортозамещения цифра эта будет только расти.

Федоров встревоженно заявил, что просто так вносить навоз в почву нельзя, сначала его нужно обезвредить. Другой подход грозит накоплением в почве патогенных организмов и сохранением в полезном веществе сальмонелл и яиц гельминтов. «Яйца гельминтов разбрызгиваются на расстояние до 400 метров!» — заверил всех присутствующих общественник. С неприятным запахом дело обстоит еще хуже: он распространяется аж на два километра, а «граждане не хотят ощущать запахи в местах своего постоянного проживания». Еще один серьезный риск, по мнению специалиста, — это загрязнение грунтовых и поверхностных вод.

Законопроект единороссов и коммунистов раскритиковала даже представительница президентского Общероссийского народного фронта Нина Буклеева. По ее словам, документ вносит в вопрос «правовую неопределенность», которая приведет только к безответственному отношению к экскрементам. В перспективе россияне «не застрахованы» и от участи жителей города Троицка, вода в квартирах которых в один прекрасный день запахла свиным навозом из-за внезапного загрязнения. Буклеева поделилась и личными навозными переживаниями: «У меня недалеко рядом с дачей ежегодно удобряется поле, на котором ничего не выращивается, но, наверное, там уже черенок лопаты должен прорасти».



Виноватыми за все беды назначили сельхозпроизводителей. Они, как объяснил советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов, не признают навоз отходами и не ведут его учет, что и приводит потом к нарушениям. «Как говорится, постройте соответствующие предприятия для навоза и спите спокойно!» — включилась в беседу модератор встречи Шаройкина. Позицию производителей, которые «саботируют законы РФ», она назвала «потрясающей». «Мы горячо хотим поддержать бизнес, но речь идет об экологической катастрофе, которая наступит рано или поздно», — серьезно заметила председатель комиссии.

Не обошлось на заседании Общественной палаты и без обсуждения загнивающего и попахивающего Запада и особого русского пути. «Давайте посмотрим на пример Америки. У них пять штатов, которые производили около миллиарда кур, сегодня стали зоной экологического бедствия. За последние пять лет они не могут реабилитировать те земли, где у них шло интенсивное выращивание кур!» — энергично высказалась председатель комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья и защите окружающей среды Альбина Дударева. Она предложила «отнестись к вызовам как к возможностям» и начать перерабатывать весь навоз во вторичное сырье: «Давайте пойдем не путем Америки, а российским, рачительным! <...> Эффекты переработки налицо! Вы все их видите!» Подключившиеся к трансляции журналисты никаких эффектов, кстати, не видели, так как в Общественной палате забыли нажать клавишу F5, которая бы развернула презентацию Дударевой на весь экран.



«Жизнь сама по себе, законы сами по себе», — меланхолично заметил научный руководитель ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Соловьянов. Его слова о том, что бесполезно обсуждать плохо проработанный закон без представителей сельскохозяйственной отрасли, кажется, энтузиазма у присутствующих не вызвали. Впрочем, председательница экологической комиссии палаты бодро заверила участников дискуссии, что с навозными проблемами справиться при желании можно. Свои слова она подкрепила цитатой, идеально подходящей для статуса во «ВКонтакте» десятилетней давности: «Кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины».

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

