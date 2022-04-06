«Эрмитаж — звучит знакомо». Финны пообещали вернуть России экспонаты «рано или поздно»

В то же время директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит подчеркнул, что Финляндия учитывает международные договоренности о предметах искусства и музейные соглашения.

Финская таможня 6 апреля дала пресс-конференцию, на которой рассказала об инциденте с задержанием грузовиков с произведениями искусства, следовавшими в Россию. В частности, выяснилось, что в настоящее время идет расследование «на уровне ЕС», причиной которого стал запрет на вывоз в Россию ценных предметов. Предварительное следствие показало, что страховая сумма находящихся в грузовиках предметов — 42 млн евро, — рассказала со ссылкой на таможенников YLE . Был выдан ордер на конфискацию.

Журналисты продолжали атаковать таможенников и МИД вопросами, что те будут делать, когда будет доказано, что речь о предметах из российских музеев. Таможенники признали, что «речь идет о нескольких музеях», и в этом контексте «Эрмитаж — звучит знакомо» (цит. по YLE. — Прим. ред.).



В конце концов глава отдела экспортного контроля Министерства иностранных дел ответил, что «задержанные произведения являются собственностью России, и рано или поздно они будут возвращены в страну».

