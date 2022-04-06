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    «Эрмитаж — звучит знакомо». Финны пообещали вернуть России экспонаты «рано или поздно»

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    Финская таможня 6 апреля дала пресс-конференцию, на которой рассказала об инциденте с задержанием грузовиков с произведениями искусства, следовавшими в Россию. В частности, выяснилось, что в настоящее время идет расследование «на уровне ЕС», причиной которого стал запрет на вывоз в Россию ценных предметов. Предварительное следствие показало, что страховая сумма находящихся в грузовиках предметов — 42 млн евро, — рассказала со ссылкой на таможенников YLE. Был выдан ордер на конфискацию.

    В то же время директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит подчеркнул, что Финляндия учитывает международные договоренности о предметах искусства и музейные соглашения.

    Журналисты продолжали атаковать таможенников и МИД вопросами, что те будут делать, когда будет доказано, что речь о предметах из российских музеев. Таможенники признали, что «речь идет о нескольких музеях», и в этом контексте «Эрмитаж — звучит знакомо» (цит. по YLE. — Прим. ред.).

    В конце концов глава отдела экспортного контроля Министерства иностранных дел ответил, что «задержанные произведения являются собственностью России, и рано или поздно они будут возвращены в страну».

    В начале недели стало известно, что финская таможня задержала три грузовика с произведениями искусства из российских музеев. Среди экспонатов, которые таким образом не смогли пока попасть на родину, экспонаты петербургских музеев — Эрмитажа, ГМЗ «Павловск», «Царское Село» и «Гатчина». Они возвращались из Италии с выставки «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей». Также в Хельсинки остались произведения из Третьяковской галереи, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Музея Востока. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в тот же день заявил, что делается «всё для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию».

    «Фонтанка» разобралась, какие экспонаты каких выставок из российских музеев сейчас еще находятся за рубежом.

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    Комментарии (13)

    Skrepy
    Фины всегда были алкоголиками и приезжали в Питер бухать. Пили они до бессознательного состояния и их трупами грузили в автобусы, так что от этих пъянюшек всего можно ожидать. Могут и пропить картины
    LED22
    Россия не первый месяц под санкциями. Шедевры Эрмитажа разбазарены по Европе. Привет пиатровскому.
    07A
    Обычное ворье! Типичная Европа!
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